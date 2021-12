È molto importante cercare di mantenere sempre un’alimentazione sana ed equilibrata, abbondando con frutta e verdura.

Infatti, per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario ci potrebbe essere utile questo gustosissimo ortaggio.

In particolare, la carne bianca è indicata per chi vuole mantenersi leggero durante la settimana e generalmente viene cucinata preferibilmente in padella o alla griglia.

Chi è stufo di mangiarla sempre allo stesso modo, però, potrà realizzare una ricetta alternativa e gustosissima che gli permetterà di non appesantirsi.

Altro che alla griglia o in padella, ecco come cucinare un petto di pollo incredibilmente croccante e sfizioso

Per prima cosa, sarà necessario cominciare a preparare una teglia che, una volta foderata con l’apposita carta, dovremo mettere in forno.

Avremo bisogno di una ciotola in cui versare circa 30 g di salvia, un ramo di rosmarino e un cucchiaino di timo.

Ovviamente le quantità sono relative, potremo diminuirle o aumentarle a seconda del nostro gusto personale.

Aggiungiamo successivamente anche 30 grammi di grana padano e 50 grammi di pangrattato.

Misceliamo gli ingredienti tra loro affinché risultino tutti adeguatamente amalgamati.

Dopodiché avremo bisogno di quattro filetti di petto di pollo tagliati abbastanza spessi che andremo a panare bene.

Poniamoli poi nella teglia e, a piacimento, aggiungiamo del rosmarino per insaporire maggiormente la carne.

Inoltre, sarebbe utile sapere che molti coltivano quest’erba aromatica in casa per risolvere questo comune e fastidioso problema.

Arrivati a questo punto, aggiungiamo ancora due cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe ed inforniamo a 180 °C per 20 minuti circa.

Verso il termine della cottura, mettiamo il forno in modalità grill per pochi minuti, così da ultimare la cottura.

Questa operazione è fondamentale in quanto ci permette di ottenere una panatura croccantissima e dorata.

Dovremo poi solo servirle a tavola appena uscite dal forno, per la gioia anche dei più piccoli che molto probabilmente adoreranno questa gustosa ricetta.

Conservazione

Se il petto di pollo al forno dovesse avanzare, è bene sapere che potrà essere conservato in frigo per un massimo di due giorni, se è stato cotto.

Potremo ovviamente scaldarlo in padella prima di consumarlo, aggiungendo un goccio d’olio sul fondo in modo che non si attacchi.

