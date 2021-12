Mancano pochi giorni alla fine dell’anno e c’è ancora chi non sa cosa preparare per il grande cenone della notte di San Silvestro. Le alternative sono tante e scegliere quelle più appropriate ai gusti e alle aspettative dei familiari o degli ospiti non è semplice.

Un modo facile per non sbagliare è sicuramente quello di optare, in ogni caso, per i piatti della tradizione, magari però in una nuova veste. Rivisitare classiche ricette, per renderle più appetitose e scenografiche, non solo soddisfa i palati ma delizia anche la vista.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ed è così che i ritardatari o gli eterni indecisi possono tirare un sospiro di sollievo e cimentarsi in una preparazione unica ed originale: il polpo caramellato al vino rosso. È infatti questa la ricetta semplice e raffinata che renderà il polpo un’esplosione di gusto e lascerà gli ospiti senza parole per la bontà. Un connubio di ingredienti che, nonostante la loro semplicità, daranno vita ad un piatto prelibato e succulento in grado di appagare i sensi e lo spirito.

L’occorrente per la preparazione

Il polpo caramellato al vino rosso richiede pochi ingredienti, ma per la buona riuscita è necessario che siano di ottima qualità. Un’altra accortezza sarà quella di dedicare al polpo il giusto riposo, passaggio imprescindibile affinché diventi tenero al morso.

Ingredienti:

1 kg di polpo;

500 ml di vino rosso;

bacche di ginepro;

pepe nero in grani;

alloro;

anice stellato;

2 cucchiai di miele.

È questa la ricetta semplice e raffinata che renderà il polpo un’esplosione di gusto e lascerà gli ospiti senza parole per la bontà: procedimento

Per prima cosa è necessario pulire il polpo e lavarlo per bene con acqua corrente fredda.

In una pentola mettere due dita di acqua, unire qualche bacca di ginepro, un paio di foglie di alloro, un po’ di pepe in grani ed adagiare il polpo. Fare cuocere per 50 minuti a fiamma bassa.

Una volta trascorso questo tempo, spegnere il fuoco e lasciare riposare il polpo per altre 6 ore nella sua acqua per rendere morbide le sue carni.

Nel frattempo cuocere il preparato, che servirà a caramellare il polpo, mettendo in un tegame il vino rosso, il miele e l’anice stellato. Dovrà cucinare a fiamma bassa finché resterà 1/3 della quantità del vino iniziale.

Terminate le 6 ore di riposo, scolare il polpo, tagliarlo in pezzi non troppo piccoli e trasferirlo nella pentola del composto al vino rosso preparato precedentemente. Far caramellare il polpo a fiamma viva, girandolo di tanto in tanto.

Quando si sarà caramellato in maniera uniforme, impiattare e servire caldo. Sarà un tripudio di sapore.