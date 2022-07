La Costa Adriatica si estende da Bari fino a Ravenna e comprende alcune tra le città più belle d’Italia. Con i suoi 1.470 km circa, attraversa il Bel Paese da Nord a Sud e inizialmente non mostra sporgenze e rientranze. La costa settentrionale è caratterizzata da chilometri di sabbia e fondali bassi, che la rendono quasi impraticabile alle imbarcazioni.

Per questa ragione le sue acque sono tra le più pulite d’Europa. Scendendo verso il tacco dello Stivale iniziano a vedersi gli altipiani del Gargano e Leuca, con numerosi porti naturali. Tra le mete turistiche, l’Abruzzo resta la regione meno conosciuta, libera da invasioni di massa e ancora selvaggia.

Per chi non ha ancora deciso dove andare in vacanza, questa Regione potrebbe regalare grandi sorprese, sfruttando un budget basso. In Abruzzo un borgo magico regala panorami affascinanti e terrazze che affacciano su vigneti, aranceti e uliveti.

Un luogo tutto da scoprire che sorge su un promontorio a 150 metri di altezza, alla foce del fiume Sangro e del torrente Feltrino. Proprio qui si è formata una delle zone balneari più particolari e ricche di storia ed è arrivato il momento di visitarla insieme.

In Abruzzo un borgo magico regala panorami affascinanti su vigneti e le spiagge più belle e suggestive d’Italia per un’imperdibile vacanza low cost

La storia del borgo medievale di Rocca San Giovanni inizia nell’anno 1000 con la costruzione del Castello. Imponenti cinta murarie e 3 torri avrebbero dovuto difendere l’Abbazia omonima da attacchi invasori.

Purtroppo, nel tempo, furono terremoti e incendi a distruggere più volte l’abitato che ha comunque resistito nel tempo. Il centro storico di Rocca San Giovanni si compone di piccole stradine e vicoli colorati, che portano a terrazze panoramiche da cui godere la vista del mare. Ha resistito la Torre Campanaria (XII sec) e la splendida chiesa d S. Matteo Apostolo, che protegge tesori d’arte del 1400. È ancora possibile percorrere una parte delle mura medievali.

A rendere ancora più sorprendente questo luogo è il mare. La Costa dei Trabocchi affascinò anche il poeta D’Annunzio, che soggiornò per lungo tempo in una villa a San Vito Chietino. A dare il nome alla costa sono i trabocchi, particolari macchine da pesca create da palafitte, oggi trasformate in ristorantini romantici dove gustare pesce freschissimo.

Tra le località di mare più suggestive troviamo Punta Punciosa, Punta Aderci, Punta Cavalluccio, l’Eremo Dannunziano e il trabocco Turchino. Il mare cristallino, le spiagge di sassi bianchi e i fondali sabbiosi ci conquisteranno.

Oltre al pesce, questa zona è particolarmente nota per la produzione di vini pregiati quali il Montepulciano d’Abruzzo e il Trebbiano DOC. Da non perdere le “spazzole”, un piatto composto da pane sbriciolato, olio EVO, aglio e prezzemolo con alici.

