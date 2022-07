In un momento delicato come questo, con l’inflazione che ha raggiunto l’8% e non è mai stata così alta dal 1986, le bollette energetiche alle stelle, la chiusura di attività e aziende, l’aumento della disoccupazione e una guerra in atto, è importante chiedersi come poter investire i propri risparmi.

In questo articolo vediamo quali passi fare per investire in sicurezza il nostro denaro.

Come investire i propri soldi in sicurezza in un momento storico ed economico difficile come questo

Il primo obiettivo sarebbe stabilire per quanto tempo vogliamo risparmiare e quale obiettivo di risparmio ci stiamo ponendo.

Il secondo passo sarebbe allocare il denaro e poi bilanciare gli investimenti.

Molti consumatori si rivolgono direttamente al consulente della propria banca per investire, perché convinti di non saperlo fare. Ma spesso questi investimenti sono troppo cari.

Con un po’ di iniziativa, però, non sarebbe difficile per i principianti investire soldi facilmente e bene anche da soli. In questo modo possiamo evitare che il nostro denaro finisca in investimenti costosi.

I consigli da seguire per investire i propri risparmi

Per capire come investire i propri soldi in sicurezza, innanzitutto bisognerebbe ripagare ogni debito prima di procedere. Dopo di che bisognerebbe scegliere il giusto investimento per la nostra situazione.

Un bilancio mensile ci offrirà una panoramica di dove vanno a finire i nostri soldi e in questo modo possiamo risparmiare con consapevolezza.

Il secondo consiglio sarebbe diversificare il proprio portafogli di investimento. Investire una buona percentuale dei propri soldi in modo sicuro (in conti deposito o obbligazioni), una parte in azioni (o forex) e una parte (circa un 10%) in oro, che è il bene rifugio per eccellenza.

È ovvio che saranno gli investimenti più rischiosi a farci guadagnare di più, ma saranno anche quelli che potrebbero farci perdere molti soldi. Ed è per questo che bisognerebbe diversificare gli investimenti.

Prima di investire leggiamo sempre l’analisi dettagliata dei rischi connessi all’investimento nella guida riguardante il profilo di rischio.

Il terzo consiglio sarebbe fare investimenti a lungo termine, perché solo il tempo può compensare le fluttuazioni e compensare anche eventuali perdite. Anche le più gravi battute d’arresto del mercato azionario possono essere compensati con il tempo. Otterremo risultati più coerenti se rimarremo fedeli alla nostra strategia a lungo termine.

Le domande da porci

Quanto tempo possiamo stare con meno soldi o senza soldi?

Quanti inconvenienti e incidenti potremmo sopportare nel frattempo, durante il periodo d’investimento?

Quanti soldi saremo in grado di ricavare alla fine del periodo di investimento?

Seguendo questi consigli potremmo riuscire ad investire in sicurezza anche in un periodo storico particolare come questo.

