Tutti i lavoratori stanno attendendo il Bonus da 200 euro che il Governo ha previsto per combattere il caro bollette. In questo momento di crisi in cui tutti i prezzi delle materie prime stanno aumentando, di riflesso fare la spesa e vivere costa di più. E ogni reddito in più fa comodo all’interno del nucleo familiare. Proprio in quest’ottica come non si può parlare di un altro importante Bonus previsto per i lavoratori? Ecco quando arriva il Bonus da 550 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.

A chi spetta?

In un recente intervento alla Camera il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha confermato che presto il Bonus da 550 euro diventerà operativo. Si tratta di un contributo, previsto dall’ultima manovra finanziaria. Destinato ai lavoratori che nel corso del 2021 hanno lavorato con contratto part time verticale ciclico. Per averne diritto, oltre al rapporto di lavoro nel 2021, i lavoratori devono essere sprovvisti di un rapporto di lavoro dipendente. E non devono ricevere indennità di disoccupazione o trattamenti pensionistici.

Lo scopo di questo Bonus è quello di andare a risarcire tutti quei lavoratori che, a causa della pandemia, hanno subito la sospensione del rapporto di lavoro. E di conseguenza la propria retribuzione. In modo particolare, quindi, è rivolta ai dipendenti dei settori maggiormente colpiti dalle chiusure dello scorso anno. E, quindi, commercio, turismo e servizi.

Ecco quando arriva il Bonus da 550 euro per lavoratori dipendenti, se è compatibile con il Bonus 200 euro e se serve domanda

Si tratta di un Bonus una tantum che spetta in presenza dei seguenti requisiti:

rapporto di lavoro part time verticale ciclico;

periodi non interamente lavorati di almeno 30 giorni consecutivi di almeno 7 settimane totali, ma non superiori a 20;

assenza di altro rapporto di lavoro;

non essere titolari di NASPI o di pensione.

L’approvazione definitiva della misura dovrebbe esserci entro il 16 luglio ma poi bisognerà attendere il decreto attuativo elaborato di concerto con l’INPS. In ogni caso, anche se non sono chiare le modalità di presentazione, sarà necessaria domanda per poter ricevere il Bonus. Per le istruzioni, quindi, bisognerà attendere una circolare dell’INPS subito dopo l’approvazione definitiva del Bonus.

Va chiarito, inoltre, che il Bonus 550 euro spetta anche al lavoratore che ha percepito a luglio 2022 il Bonus 200 euro. Le due misure, infatti, sono pienamente compatibili anche e soprattutto perchè hanno scopi diversi. Il Bonus 200 euro, infatti, come abbiamo detto ha lo scopo di contrastare gli aumenti delle bollette dell’energia elettrica e la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. Quello da 550 euro, invece, è una sorta di risarcimento per le minori entrate che i lavoratori hanno avuto nel corso del 2021. Nel complesso, quindi, chi ha diritto al Bonus 550 euro potrà ricevere, senza la paura di doverlo restituire, anche il Bonus da 200 euro.

