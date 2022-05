Vogliamo metterci in forma per l’estate, ma poi non resistiamo di fronte a dolci. Il problema non è mangiare uno, ma è la quantità che ne ingurgitiamo. Basterebbe, infatti, mangiare pochi dolci, non troppo calorici, per godersi comunque qualche peccato di gola, senza il rischio di ingrassare.

Abbiamo già visto, ad esempio, come preparare queste squisite delizie alla mela con pochissime calorie. Per non parlare di questo buonissimo spuntino che, oltre ad essere leggero, sarebbe anche ottimo per il cuore.

Oggi continuiamo questo percorso alla ricerca dei dolcetti più buoni, leggeri, e veloci da preparare, con questo nuova ricetta. Dovremo comprare solo 2 ingredienti, ovvero il cioccolato e il riso soffiato. Non ci resta che partire con la preparazione di questa buonissima ricetta.

In 5 minuti d’orologio prepareremo questo dolce al cioccolato leggerissimo che renderà la nostra colazione o merenda davvero golosa

Con questa ricetta ingolosiremo tutta la nostra famiglia e i nostri amici, dai più grandi ai più piccoli.

Sul piano di lavoro dovremo preparare 150 grammi di riso soffiato e 250 grammi di cioccolato al latte, o del gusto che preferiremo. Potremo anche decidere di usare diversi tipi di cioccolato, per ottenere dei dolcetti ancora più particolari e belli da vedere.

La prima fase consiste nello sciogliere il cioccolato. Dopo averlo tagliato in scaglie, dovremo buttarlo in un pentolino e mettere il tutto sul fuoco. Mescolando di tanto in tanto, noteremo che il cioccolato si scioglierà, fino a trasformarsi in un composto cremoso.

Aggiungiamo l’ingrediente principale

A questo punto, dovremo spostare il pentolino dal fuoco e, prima che il cioccolato si raffreddi, inizieremo ad amalgamarlo col riso soffiato. In sostanza, dovremo aggiungere poco per volta il riso soffiato, continuando a mescolare con attenzione. Amalgamiamo bene il tutto, finché il riso soffiato non avrà completamente assorbito il cioccolato.

A questo punto, potremo trasferire il composto di riso soffiato e cioccolato all’interno di una pirofila, livellando il tutto con precisione.

Ebbene, in 5 minuti d’orologio prepareremo questo dolce davvero buonissimo e perfetto per uno spuntino dolce ma molto leggero. Dovremo solo far raffreddare il tutto e mettere la pirofila in frigo per almeno 90 minuti. Allo scadere del tempo, taglieremo il riso soffiato, per ottenere delle buonissime barrette croccanti.

