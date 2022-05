Dolci, succose, rosse e con un invitante profumo tropicale, le fragole sono il frutto per eccellenza della primavera. Già a marzo iniziamo a trovarle al supermercato ma si tratta solo di primizie, spesso dal gusto ancora troppo poco intenso e deciso. Aprile, invece, inizia ad essere il loro mese anche se la vera esplosione l’abbiamo a maggio e nella prima metà di giugno. Quindi, è proprio questo il periodo giusto per farne una scorpacciata e la tentazione di rubarne due-tre direttamente dal cestino appena comprato è irresistibile. Nonostante ciò, prima di consumarle come frutto o di usarle per preparare dei dolci dovremmo sempre pulirle con una certa accortezza.

Le fragole, infatti, sarebbero particolarmente delicate anche perché non dotate di una vera e propria buccia in grado di proteggerle dagli agenti esterni. Per questo, i formidabili trucchetti che scopriremo nell’articolo di oggi potrebbero darci una mano a realizzare una perfetta pulizia, evitando alcuni errori davvero comuni.

3 trucchetti per lavare e pulire le fragole alla perfezione senza rovinare il sapore e senza usare amuchina, aceto o limone

Come dicevamo, le fragole sono molto delicate e anche se sul loro cestino non c’è scritto “fragile” dovremmo sempre trattarle con cura. Innanzitutto, dovremmo evitare il primissimo errore comune, quello che si fa ancor prima di lavare e cioè tagliare il peduncolo e asportare le parti più ammaccate. Infatti, togliendo il loro ciuffetto verde e le zone mollicce o annerite, esporremmo la polpa a diretto contatto con l’acqua. Inoltre, eventuali sporcizie accumulate in queste zone potrebbero essere trasportate dal coltello e penetrare all’interno del frutto tagliato. Quindi, una buona regola sarebbe lavare le fragole per intero, solamente quando abbiamo intenzione di consumarle nell’immediato.

Lavaggio

Per quanto riguarda questa fase dovremmo assolutamente evitare di sfregarle velocemente sotto acqua corrente. Il metodo più adatto, infatti, sarebbe l’ammollo e così facendo eviteremo di maneggiarle troppo. Per un effetto ultra pulente e disinfettate c’è chi aggiunge all’acqua qualche goccia di amuchina, qualche cucchiaio di aceto o il succo di un limone. In realtà, andrebbe benissimo anche del comune bicarbonato di sodio, un cucchiaio ben sciolto in un litro d’acqua. Per quanto riguarda la durata dell’immersione non dovremmo eccedere, 2-3 minuti sarebbero sufficienti, per evitare che assorbano bicarbonato diventando amare.

Asciugatura

Infine, per asciugarle nel miglior modo possibile potremmo utilizzare una comune centrifuga per verdura. Dopo averle fatte scolare per qualche secondo dovremmo trasferirle a poco a poco all’interno della centrifuga e scuoterle non troppo energicamente. In questo modo potremmo eliminare tutta l’acqua in eccesso, evitare di annacquare le ricette e farle durare sode più a lungo. Allora, ecco qui i 3 trucchetti per lavare e pulire le fragole correttamente e per gustarle nel pieno del loro gusto e in tutta sicurezza.

