Chi pensa che solo i dolci a lunga preparazione siano buoni si sbaglia di grosso. Queste delizie alla mela profumate di cannella ci addolciranno la giornata, e sono perfette da preparare anche quando si ha poco tempo.

Chi lavora fuori casa, infatti, non ha troppi minuti da dedicare alla cucina ed è per questo che abbiamo pensato ad una ricetta velocissima.

Ci vorranno solo pochi minuti per preparare questi squisiti dolci alla mela. Iniziamo subito.

Solo 5 minuti per preparare queste piccole delizie alla mela con pochissime calorie

A proposito di ricette buone e veloci, abbiamo già spiegato come preparare questa fantastica torta in solo 1 minuto.

Per questa ricetta, invece, iniziamo pulendo accuratamente le mele che useremo con la buccia.

Tagliamo le mele in orizzontale in fette dello spessore di circa 1 cm. Non facciamo fette troppo grandi, altrimenti rimarranno crude all’interno.

Quando abbiamo tagliato tutte le fette, prendiamo un levatorsolo, o in alternativa un tappo di bottiglia, e facciamo un buco centrale in ogni fetta. Il buco dovrà essere abbastanza largo, per inserire comodamente le strisce di pasta sfoglia. Questo passaggio lo spiegheremo meglio in seguito.

Girelle divertenti e gustose

A questo punto apriamo la nostra pasta sfoglia rettangolare. Per una pasta sfoglia dovremo utilizzare 2 mele di grandezza media. Stendiamo la sfoglia ancora cruda su un piano e tagliamola in strisce verticali di 1 cm circa.

Prendiamo una striscia e iniziamo ad avvolgerla intorno ad una fetta di mela, come se fosse un nastro. Facciamo passare la striscia di sfoglia dal centro della mela, e continuiamo a girare. Con una striscia dovremo ricoprire l’intera fetta. Non preoccupiamoci se il lavoro finale non sembrerà perfetto perché una volta cotte saranno davvero bellissime.

Quando avremo avvolto le fette di mela con le strisce di sfoglia, posizioniamole sulla teglia del forno ricoperta con carta forno.

Ultimo passaggio

Rompiamo un uovo in una scodella e aggiungiamo mezzo bicchiere di latte, e sbattiamo il tutto. A questo punto prendiamo un pennello da cucina e iniziamo a distribuire il composto di uova e latte sulle fette di mela. Ricopriamo interamente le fette di mela e pasta sfoglia, fino a quando saranno ben bagnate.

Come ultimo tocco magico spolveriamo le nostre fette di mela con cannella in polvere, e inforniamo per 20-25 minuti in forno preriscaldato a 180°. Controlliamo di tanto in tanto come procede la cottura.

Le girelle alla mela sono ottime per spezzare la fame e sono gustosissime calde, anche se mantengono la loro bontà anche fredde. Sono bastati solo 5 minuti per preparare queste piccole delizie alla mela con pochissime calorie.