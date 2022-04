Mangiare bene non significa fare sempre rinunce. Se vogliamo rimetterci in forma per l’estate, dovremo certamente fare attenzione al cibo e, in particolare, a questi alimenti diffusissimi sulle nostre tavole. Scegliendo i cibi giusti, riusciremo a rimanere in forma, mangiando comunque con gusto.

È quello che succederà, ad esempio, se decideremo di preparare al volo queste buonissime frittelle senza zucchero, per una colazione gustosa ma che non faccia ingrassare.

Mangiare in modo sano e equilibrato, infatti, non vuol dire eliminare totalmente i dolci. Basta saper scegliere quelli più giusti, come la torta che stiamo per preparare. Si tratta della classica torta della nonna, pura, semplice e naturale, senza trucco e senza inganno.

La ricetta di questa torta è così facile da preparare che ci dispiacerà non averla provata prima. Grazie alla sua bontà, svegliarsi al mattino non sarà più così difficile, ma anzi sarà un vero piacere. Mettiamoci subito all’opera.

Spenderemo poco più di 2 euro per preparare questa squisita torta della nonna al limone, buonissima e facilissima da fare

Ecco cosa dovremo preparare sul tavolo di lavoro prima di iniziare.

Ingredienti per uno stampo da 24 cm

300 g di farina 00;

3 uova;

80 g di stevia;

100 ml di latte;

80 ml di olio di semi di girasole;

50 ml di succo di limone;

1 bustina di lievito per dolci;

scorza grattugiata di 2 limoni;

1 pizzico di sale;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Tagliamo i limoni a metà, e spremiamoli, lasciando il succo che otterremo da parte. Nel frattempo, uniamo la stevia e le uova e frulliamo tutto bene con delle fruste elettriche. Aggiungiamo anche il latte e l’olio e continuiamo a mescolare.

Versiamo nella ciotola anche il succo di limone e la farina setacciata. Mentre continuiamo a mescolare con una frusta manuale o con una forchetta, aggiungiamo anche il pizzico di sale.

Ora non ci resterà che grattugiare la buccia dei limoni, rigorosamente edibili e, infine, il lievito per dolci ben setacciato. Dobbiamo amalgamare molto bene gli ingredienti e finalmente potremo trasferirli in uno stampo a cerniera già foderato, da 24 cm.

Mettiamo a cuocere in forno statico preriscaldato a 190 °C per circa 30 minuti e finalmente la nostra torta sarà pronta. Spenderemo poco più di 2 euro per preparare questa torta soffice e gustosa come poche, soprattutto se farina e olio di semi li abbiamo già in casa.

Quando sarà fredda, la decoreremo con dello zucchero filato: sarà davvero irresistibile.

