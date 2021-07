Sono tantissime le persone che anche quest’anno hanno preferito il relax a bordo d’imbarcazioni a vela, caicchi e piacevoli pause direttamente sul mare. Se preparare la valigia per una comune vacanza al mare o in montagna è impegnativo, organizzarla per una in barca lo è molto di più. La Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa vuole elencare vestiti e prodotti per la cura della persona che proprio non possono mancare. È impossibile partire per una vacanza in barca ad agosto senza portare queste cose in valigia che serviranno a rendere certamente più confortevole il soggiorno.

I vestiti che non possono mancare per una vacanza sospesa sul mare

Bisognerà certamente fare il pieno di costumi e averne con sé almeno una decina. In barca è davvero frequente trascorrere tutto il giorno in costume e bisogna disporre dei ricambi da utilizzare mentre gli altri costumi asciugano.

Tra gli immancabili anche uno shorts di jeans e una camicia oversize da usare come copricostume. Questo abbigliamento è anche comodissimo per una veloce visita sulla terra ferma.

Poi consigliamo di portare almeno 3 o 4 vestiti tipo “slip-dress”, perché sottilissimi e leggeri. Piegarli sarà semplicissimo, non è troppo facile stropicciarli e non occuperanno spazio in valigia.

Accessori, complementi del look e scarpe

Occorrerà avere almeno 2 diversi parei per una passeggiata vicino al porto o per acquistare qualcosa che manca per rendere più confortevole la vacanza.

Consigliamo di non dimenticare 2 o 3 paia di sandali a ciabatta, che stanno bene con ogni look vacanziero e che è possibile portare ovunque.

Tra gli accessori una borsa di paglia (magari pieghevole), qualche paio di occhiali da sole, un cappello a secchiello e vestaglie leggere per la notte.

Passando ora ai prodotti beauty immancabili, suggeriamo ovviamente di portare shampoo e balsamo delicati in abbondanza. Anche lo spray termo protettore è utilissimo e la Redazione spiega come farne uno in autonomia in questa precedente guida. Poi lo spray districante e le spazzole per capelli.

Chiaramente occorreranno fermagli, elastici e bandane per acconciare i capelli anche dopo un veloce bagno in acqua salata.

Le persone con particolare sensibilità agli occhi o con problemi di vista non devono dimenticare colliri e bagni oculari.

Tra i prodotti beauty necessari figurano maschere idratanti, sieri, creme in gel, detergenti viso e prodotti per il contorno occhi.

E, per quanto riguarda il make up, questi pochi prodotti per il trucco essenziali, ma sempre infallibili.