Il mondo è pieno di credenze popolari, dicerie e superstizioni. Oggi suscitano la nostra curiosità e molti le trovano semplicemente dei buffi aneddoti. Altri invece le seguono come se fossero dei comandamenti. In ogni caso, anche queste fanno parte della nostra cultura. Per questo, abbiamo deciso di dedicare spazio a delle curiosità che riguardano proprio il mese alle porte. Quindi, ecco le 3 cose da non fare ad agosto secondo la credenza popolare. Queste sono delle curiosità davvero interessanti. Del genere che possiamo raccontare al nostro compagno, dopo esserci sposati ad agosto, trasferiti in nuova casa, e comprato scope nuove.

Ecco le 3 cose da non fare ad agosto secondo la credenza popolare

Niente traslochi ad agosto

Ebbene sì, la prima regola riguarda proprio i traslochi. Secondo la saggezza popolare infatti, agosto è un mese tabù per questo tipo di attività. Non si conosce bene l’origine di quest’idea, ma possiamo provare ad indovinarla. Agosto è chiaramente il mese più caldo dell’anno, quindi poco adatto a sforzi così immani.

Più probabilmente però questa superstizione è più legata al passato agricolo del nostro paese. Infatti, agosto è il mese in cui ci si dedica alla vigna. Per questo, forse, impegnarsi in un trasloco durante a questo mese porterebbe sventura.

Un brutto mese per gli innamorati

Apparentemente, agosto non è un mese propizio per le coppie. Infatti, si dice che questo sia il momento peggiore per sposarsi. In effetti, ancora oggi non ci sono molti matrimoni celebrati ad agosto. Forse per il grande caldo o forse per non coincidere con le vacanze di familiari e amici. In passato però l’origine di questa superstizione è da cercare altrove. Infatti, sposandosi e quindi concependo un figlio ad agosto, il nascituro arriverà proprio il primavera. Questo, soprattutto in campagna, è il momento più impegnativo dell’anno e c’è bisogno di tutte le braccia disponibili, anche delle donne.

Attenzione agli acquisti

L’ultima superstizione è a dir poco curiosa. Infatti, pare che si dovrebbe evitare di comprare scope nuove ad agosto. Il motivo non è affatto chiaro. A quanto sembra però, farlo porterebbe a diverse sventure, come a problemi nella coppia. In particolare, nel Mezzogiorno si dice che chi lo fa perderà il marito.

