Le appassionate di cosmesi sanno quanto è difficile sopportare il make up durante l’estate. Non solo il rischio è che coli tutto dopo aver fatto tanta fatica, ma il trucco è anche difficile da sopportare per ore con il caldo.

La verità è che bastano pochi prodotti essenziali per un trucco viso comodo anche con il caldo afoso dell’estate. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa svelano che basta semplicemente puntare sulla giusta combinazione di prodotti.

Cosa non può assolutamente mancare in un beauty perfetto contro il caldo

Il primo prodotto essenziale è il mascara per le ciglia. Già una buona base viso e un velo di mascara riescono a fare tanto e a rendere il viso immediatamente più curato e fresco. Consigliamo di piegare le ciglia per come spiegato in questa precedente guida di bellezza e poi di applicare un generoso strato di mascara rigorosamente waterproof. Suggeriamo di non applicarlo alle ciglia inferiori se non è indispensabile. In questa zona, infatti, il mascara tende a colare più facilmente e a rendere il trucco occhi molto meno confortevole.

In che modo rendere più omogeneo l’incarnato

Anche se una buona base viso comporta sempre l’utilizzo del fondotinta questo è sconsigliabile in giornate veramente afose. Il viso diventerebbe appiccicoso e il rischio è quello di macchiare abiti e tessuti. Il suggerimento è però quello di puntare su un buon correttore coprente che nasconda almeno le occhiaie. Basta scegliere formule appositamente ideate per queste situazioni e che fondono coerenza, durata e comfort. Sarà, inoltre, semplicissimo portarlo in borsetta per tutta la giornata in modo da poterlo ritoccare all’occorrenza.

Specialmente sotto la mascherina il trucco del viso dovrebbe risultare ancor più confortevole. Per questo motivo consigliamo di usare blush o terre in crema. I prodotti in crema sono particolarmente resistenti e comodi sul viso, ma soprattutto molto semplici da ritoccare. Non si corre semplicemente il rischio di seccare la pelle e di notare la fastidiosa formazione di rughette sul viso.

Per le sopracciglia il consiglio è di puntare su una “brow pomade”, una crema colorata e dalla consistenza simile a gel. Questo prodotto fissa le sopracciglia e garantisce una durata di circa 12 ore nella maggior parte dei casi. Anche i gel per sopracciglia hanno caratteristiche simili ma sono un po’ più difficili da lavorare e riempiono meno i piccoli buchetti delle sopracciglia.