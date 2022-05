Molti di noi amano il mare, per tantissimi motivi diversi. C’è chi al mare si rilassa, chi si diverte nuotando e chi lo adora per le lunghe camminate sulla battigia. Sta di fatto che il mare emoziona sempre, e, anche per questo, è una delle mete più amate per le vacanze.

Anche in Italia abbiamo delle spiagge meravigliose, che non hanno niente in meno rispetto a tanti altri paradisi terresti. Ad esempio, visitando queste 3 spiagge che sembrano zucchero filato ci sembrerà di stare a Cuba.

Immaginiamoci di trovarci di fronte a una spiaggia non solo bellissima, ma anche colorata. È ciò che ci succederà quando decideremo di visitare queste 3 splendide spiagge italiane, costituite da una sabbia colorata che ci lascerà senza parole.

Partiamo da una spiaggia interamente rossa

La prima spiaggia che ci lascerà a bocca aperta per la sua bellezza è la spiaggia color cannella di Capo Rizzuto. A dispetto del nome, si tratta di un comune situato in Calabria, situato precisamente nella provincia di Crotone. Qui la spiaggia è finissima, con scogli che fanno da cornice a un contesto da favola.

Il tutto si affaccia su un mare cristallino, che già a un primo sguarda ispira un bel bagno rigenerante e rilassante. Questo posto sarà l’ideale per una vacanza tra amici o con la propria famiglia.

Impossibile non emozionarsi di fronte a queste 3 spiagge colorate che si trovano in Italia, a pochi passi da casa nostra

Proseguiamo con una spiaggia che sembra un vero e proprio paradiso in terra, quella di Is Arenas Biancas. Qui potremo camminare su una sabbia chiarissima, di color bianco latte, finissima e morbidissima.

Ci troviamo nel Sud della Sardegna, precisamente nel comune di Teulada. Questo luogo ci lascerà senza fiato, non solo per la bellezza della spiaggia, ma anche per il contrasto di colori con il mare.

L’acqua, infatti, è un mix di gradazioni di colore che vanno dall’azzurro al turchese e reso ancora più evidente grazie al bianco squillante della sabbia. Alle spalle della spiaggia, inoltre, potremo trovare delle colline morbide di sabbia, le cosiddette “Dune”, modellate dal vento.

Sempre in Sardegna, potremo visitare anche l’imperdibile spiaggia rosa confetto, che fa innamorare tutti al primo sguardo.

Una spiaggia totalmente nera

Spostiamoci in Basilicata, precisamente a Maratea, per scoprire un altro gioiello della nostra splendida penisola. Si tratta della spiaggia di Cala Jannita, caratterizzata da spiaggia, sassi e rocce molto scuri, praticamente neri.

Dopo aver camminato lungo il sentiero immerso nella natura che scende verso la riva, si staglia davanti agli occhi dei turisti un paesaggio incredibile. Il contrasto netto tra la sabbia nera e il mare azzurro crea un impatto visivo a dir poco sensazionale.

È davvero impossibile non emozionarsi di fronte a queste meraviglie naturali, che potrebbero essere la meta perfetta per la nostra prossima vacanza.

