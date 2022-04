L’Italia è un museo a cielo aperto, un vero e proprio concentrato di bellezza. Noi che ci viviamo spesso ce ne dimentichiamo, ma ci sarà un motivo se molti considerano l’Italia il Paese più bello del Mondo.

Basti pensare che, anche vicino alle città più grandi, si può trovare il mare. Ad esempio, ad un’ora da Milano si può vedere questo fantastico borgo, perfetto per una gita fuori porta romantica o con i bambini.

Oltre all’entroterra, l’Italia vanta dei tratti di mare davvero straordinari, che non hanno nulla da invidiare ad altri paradisi terrestri. Quando si pensa al mare più bello del Mondo, la mente corre a terre lontane, come i Caraibi, Cuba o le Mauritius, dimenticandosi che anche qui abbiamo spiagge bianche e acque eccezionali.

Ci spostiamo nel Sud dell’Italia per scoprire una regione che racchiude tantissime spiagge meravigliose: la Puglia. Qui potremo visitare questo fantastico paesino tutto dipinto d’azzurro che sembra uscito da una favola, e non solo.

Potremo anche rilassarci in queste 3 spiagge da cartolina, che sembrano luoghi oltreoceano ma che, in realtà, sono vicinissime a casa nostra.

Sembrerà di stare a Cuba anche in Italia visitando 3 paradisi terrestri con spiagge che sembrano zucchero a velo e mare zaffiro

La prima spiaggia da non perdere è quella di Punta Prosciutto, famosissima per la sua straordinaria bellezza. Immaginiamo di camminare su spiagge bianche, bagnate da un mare trasparente che, a largo, diventa sempre più azzurro. È proprio questo lo scenario che ci troveremo davanti visitando questo luogo paradisiaco.

Ci troviamo in Salento, nella provincia di Lecce, precisamente nel comune di Porto Cesareo. L’ideale per trascorrere una vacanza qui è cercare un alloggio sulla spiaggia, da condividere con amici e parenti. Prima di andare via, non dimentichiamoci di assaggiare il buonissimo pasticciotto.

Un’altra perla di questa regione

Proseguiamo con un’altra spiaggia impareggiabile, quella di Marina di Pescoluse. Anche questo luogo è diventato una delle mete più battute dai turisti, soprattutto in estate.

Per questo, i mesi ideali per visitare questi luoghi saranno maggio e ottobre, quando il turismo cala ma la spiaggia è ancora scaldata dal sole.

Grotta della Poesia e i faraglioni che emergono dal mare

Spostiamoci a Torre dell’Orso, nel comune di Melendugno. Le acque di questa zona sono sempre limpide e sono famosissime anche per i 2 faraglioni che spuntano dal mare, noti col nome di “Le due sorelle”.

A meno di 10 minuti di distanza da qui potremo anche visitare anche la Grotta della Poesia, località divenuta celebre a livello mondiale. Si tratta di una vera e propria piscina a cielo aperto, in cui tantissimi turisti amano tuffarsi e rinfrescarsi durante l’estate. Sembrerà di essere a Cuba anche in Italia vedendo queste località mozzafiato nel nostro Paese.

È proprio il caso di ammettere che l’Italia non ha nulla da invidiare in termini di bellezza ai paradisi terrestri più famosi del globo.

Lettura consigliata

La classifica delle 3 mete più economiche d’Italia perfette per trascorrere delle vacanze all’insegna del risparmio e della bellezza