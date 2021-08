Se pensiamo di aver visto tutto nella vita e che più nulla ci sorprenderà, probabilmente non abbiamo ancora visto questa incredibile spiaggia rosa.

Si trova in una terra magica, che vanta panorami pazzeschi e insenature rocciose che si affacciano su un mare cristallino. È anche vero, però, che queste caratteristiche le possiamo ritrovare in tantissimi altri luoghi. Ciò che, invece, rappresenta una bellezza rara nel mondo è questa spiaggia rosa, resa ancora più celebre dal film Il deserto Rosso del regista Michelangelo Antonioni, in cui recita una straordinaria Monica Vitti.

L’imperdibile spiaggia rosa confetto d’Italia che fa innamorare tutti al primo sguardo

Stiamo parlando della spiaggia rosa dell’isola di Budelli, un capolavoro naturale situato all’estremo nord della Sardegna. Il colore particolare di questa spiaggia è dovuto alla presenza in questo luogo di un microrganismo, la Miniacina Minacea.

Questo vive all’interno di un guscio che, dopo la morte del microrganismo, viene trascinato sulla riva e lavorato dall’acqua e dal vento. Così si unisce alla sabbia e crea questa fantastica colorazione rosata che rende la spiaggia un vero paradiso terrestre. Sembra incredibile eppure non tutti conoscono l’imperdibile spiaggia rosa confetto d’Italia che fa innamorare tutti al primo sguardo.

Non dimentichiamo che in Sardegna potremmo goderci una meravigliosa vacanza anche con i nostri amici a 4 zampe in un fantastico luogo dal sapore caraibico.

Perle rosa sparse per il mondo

Si potrebbe dedicare un viaggio on the road alla ricerca delle spiagge rosa più belle del mondo. In tal caso, dalla Sardegna dovremmo scendere verso sud, fino alla Grecia, più precisamente a Creta.

Chiunque venga in vacanza qui non potrà perdersi per nessuna ragione la spiaggia di Elafonissi. Anche questa volta si tratta di una spiaggia con tantissime gradazioni di rosa, che si affaccia su un mare spettacolare.

Questa spiaggia è un’area protetta, in cui le tartarughe caretta caretta trovano il loro habitat naturale. In più qui potremmo ammirare tantissime piante rare, addirittura più di 100 specie diverse. In questo posto potremo rilassarci e godere di un relax mai visto prima, con un panorama che ci porteremo nel cuore per sempre.