Un grande revival della moda degli anni 2000: tornano a calcare le scene e le passerelle queste scarpe comodissime che stanno bene con tutto. Potremo abbinarle ad abiti, pantaloni lunghi, pantaloncini e minigonne: stiamo parlando delle più comuni ballerine.

Le scarpe jolly

Queste calzature dalla forma arrotondata trovano un particolare alleato nei jeans. Saranno perfette da indossare anche con capi sbarazzini, come vestitini estivi scampanati, ma anche con stretti tubini. O da abbinare a un look da ufficio, con tailleur e gonne al ginocchio. Sono perfette anche per la creazione di look più freschi e giovanili. Da mixare a trench midi e jeans, corti o affusolati, ma anche con jeans larghi e a vita bassa, che sono il must-have di questa stagione calda.

Ottime per completare look interamente denim per non stravolgerne l’essenza.

Da comperare in stile monocromatico, ma anche decorate con stampe o borchiate, rotonde o a punta.

Basta sandali altissimi perché sono queste le scarpe estive comodissime che stanno spopolando per l’estate 2022 perfette con vestitini, gonne e pantaloni

Una scarpa estremamente comoda che ci permette di affrontare l’intera giornata. Infatti, è un evergreen del guardaroba femminile, perché è ideale per look raffinati e curati come quelli da ufficio. Ma anche per completare outfit più casual e giornalieri. Ideali per lunghe passeggiate e da indossare quando si è in compagnia dei nostri amici pelosi, soprattutto di grossa taglia, rimanendo sempre glamour e chic.

Particolarmente amate dalle donne per la loro versatilità e comodità, le ballerine sono invece estremamente odiate dagli uomini.

Curiosità

Le ballerine sono un tipo di calzatura che ha origine nel lontano 1930 e che vede come inventore un calzolaio russo. Trasferitosi a Londra, questi cominciò a vivere vendendo calzature simili alle scarpe da balletto migliorate. Un modello di scarpa che affascina le passerelle e le donne comuni da oltre 70 anni.

A portarle in cima all’Olimpo del fashion e del cinema è stata poi Brigitte Bardot, seguita da Audrey Hepburn, rendendole un simbolo iconico insieme al suo tubino nero e agli occhialoni da gatta sexy.

Ebbene, basta sandali altissimi perché sono queste le scarpe estive comodissime che stanno spopolando.

Lettura consigliata

