Arriva quel momento della vita in cui è possibile notare la comparsa di ciocche bianche sulla testa. Talvolta, non dipende esclusivamente dall’età, ma da una serie di fattori diversi che provocano sempre le stesse insicurezze. Invecchiare è un percorso naturale della vita, ma non per questo bisogna viverlo in maniera negativa. Le donne che proprio non riescono a fare i conti con la canizie devono assolutamente conoscere le tecniche giuste per rimediare.

Non sempre bisogna necessariamente ricorrere alla tinta, perché esiste la possibilità di scegliere qualcosa di più naturale come le mèches.

Come camuffare il bianco con le tecniche giuste

Possiamo ricorrere alle mèches quando la canizie non è particolarmente diffusa. Il risultato è un effetto molto più naturale sulla chioma, specialmente se si ricorre ai professionisti del capello più preparati. Sbagliare il tempo di posa o la concentrazione di prodotto potrebbe, infatti, solo peggiorare il problema.

La cosa importantissima è, innanzitutto, scegliere la tonalità giusta in base al proprio colore naturale dei capelli. La linea guida è preferire tonalità molto vicine alla propria tinta di partenza, tenendo conto di questi suggerimenti:

chi ha capelli castani dovrebbe preferire i colori dall’oro, al rosso e a tutte le tonalità del marrone; con il nero, meglio preferire tinte come melanzana, caffè nero, cioccolato amaro, rame scuro e borgogna; chi ha capelli castani chiari dovrebbe puntare su tonalità più scure di quella di partenza, sia fredde che calde; sui capelli chiari va bene schiarire con mèches bionde, ma meglio aggiungerne qualcuna più scura.



E se vogliamo coprire i capelli bianchi con mèches e colpi di luce questi sono i segreti da seguire

Esistono alcune tecniche che sembrerebbero validissime per coprire il bianco dei capelli in modo davvero naturale. Le mèches californiane, ad esempio, decolorano lo strato superiore dei capelli per un effetto “baciato dal sole”. Con il bronde, tante ciocche più scure delle radici sono sparse lungo tutta la lunghezza. Con la tecnica del velo al centro della testa bisogna realizzare delle mèches e occorrerà tingere del proprio colore di base lo strato superiore.

Per incorniciare il viso con il colore giusto

Si può pensare anche a una tecnica “a cornice”, che tinge i capelli bianchi e quelli immediatamente vicini al viso. Basterà chiedere consiglio al proprio specialista di fiducia, che certamente saprà indicare la tecnica migliore per il proprio caso. E se vogliamo coprire i capelli bianchi con mèches, riflessi particolari, colpi di luna o di luce, bisogna rispettare semplicemente queste regole.

