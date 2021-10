Halloween è una delle feste più amate dai bambini che adorano passare di porta in porta con la fatidica frase “dolcetto o scherzetto”. Come per ogni evento, anche questo è da sempre il più festeggiato e va onorato con alcune decorazioni e prelibatezze.

Non è difficile pensare, già da subito, che la prima decorazione che si dovrebbe esporre in casa con piacere è senz’altro la zucca. Ma pochi sanno che una piccola parte della polpa è ideale per preparare questa amatissima e gustosissima bevanda perfetta per Halloween pronta in 5 minuti.

Dopo aver organizzato le decorazioni è quasi d’obbligo passare alla preparazione del dolcetto. In questo caso, in onore di Halloween, ci sono dei golosissimi cupcake al cioccolato da preparare in pochissimo tempo.

Quando si pensa al cupcake, da subito s’immagina una golosissima crema al burro che li ricopre, che non fa piacere a chi non è abituato a tanti grassi o vorrebbe evitarli. Proprio per questo motivo, la ricetta qui riportata ci stregherà per la sua crema, un frosting di formaggio Philadelphia di color arancione.

Un dolce goloso ed incredibilmente scenografico perfetto per questa festa

Il cupcake è un dolcetto sfizioso, una monoporzione perfetta per ogni bambino ed è perfetto se si vogliono decorare con deliziose birichinerie. In occasione di Halloween, preparare le decorazioni per i capcake sarà divertente e vedere tutte quelle tortine piccole decorate a tema, sarà un vero spasso.

Ingredienti per la base

200 g di farina

120 g di zucchero

100 gr di cioccolato fondente

120 ml di latte

80 g di burro

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

Ingredienti per la farcitura

300 g di formaggio Philadelphia

80 g di burro

100 gr di zucchero a velo

una bustina di vanillina

colorante alimentare arancione o surrogato di carote

Non è Halloween senza questi golosissimi cupcake al cioccolato da preparare in pochissimo tempo

Procedimento

Iniziare la preparazione dei muffin partendo dal cioccolato che dovrà essere sciolto a bagnomaria e lasciato raffreddare per bene.

Nel frattempo, prendere un recipiente e versare il burro e lo zucchero che dovranno essere amalgamati con l’aiuto delle fruste elettriche. Quando si sarà formata una cremina, aggiungere pian piano le uova aspettando che ogni uovo sia ben incorporato nell’impasto.

Arrivati fin qui, prender il cioccolato sciolto oramai intiepidito e amalgamarlo all’impasto. Aggiungere successivamente la farina un po’ alla volta facendo attenzione alla formazione dei grumi e il latte. Amalgamare per bene ed infine aggiungere il lievito per dolci.

Prendere i vari recipienti per i capcake, circa 10/13 pezzi e imburrarli ed infarinarli. Se sono dei classici pirottini di carta si potrà evitare questo passaggio.

Versare l’impasto nei piccoli contenitori ad una capienza di 2/3 del volume, calcolando che durante la cottura l’impasto crescerà. Informare per circa 20 minuti a 180°C. Nel frattempo che si raffreddino, preparare la crema.

In una ciotola versare il burro morbido e il formaggio, in questo caso la Philadelphia, e lavorarlo per giusto un minuto con le fruste elettriche. Infine aggiungere lo zucchero a velo, la bustina di vanillina e per ultimo il colorante alimentare arancione.

Quando la crema sarà ben amalgamata, versarla in una sac à poche e decorare il cupcake. Con un po’ di fantasia disegnare su una ragnatela con un po’ di cioccolato sciolto, oppure con i chicchi di caffè fare degli occhi o semplicemente sparpagliare delle gocce di cioccolato.

