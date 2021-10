Ogni anno è sempre la stessa storia! Puntuale come un orologio svizzero l’autunno bussa alle nostre porte, portando con sé anche i primi freddi.

Inutile nasconderlo, nessuno è mai pronto per questo cambio repentino di temperatura. E mentre qualche temerario sfoggia ancora qualche outfit leggero, in ricordo degli ultimi scampoli d’estate, c’è già chi si attrezza per l’inverno spolverando cappotti e piumini reduci dagli anni passati.

Cambio di stagione e piccoli consigli

In questo periodo intermedio e ancora sostanzialmente mite, c’è tempo per riordinare il guardaroba e capire quali capi metteremo e quali lasceremo nell’armadio nei prossimi mesi.

Per l’autunno-inverno 2021 e 2022 sono tantissime anche le novità e le tendenze proposte dalla moda e rivolte non solo alle giovanissime ma anche alle over 50.

Imperdibili, ad esempio, queste scarpe senza tacco che stanno spopolando e che sono perfette anche per chi ha spento le famose 50 candeline.

Ecco anche come sentirsi bellissime e vestirsi bene a 50 e 60 anni con capi semplicissimi che costano poco

Oltre all’abbigliamento, ricordiamo che per completare il look ed essere impeccabili anche l’acconciatura ha la sua importanza. Ecco, dunque, come portare i capelli a 50 e 60 anni per sembrare subito più giovane e ordinata.

5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico

Tra tendenze vecchie e nuove, anche per quest’autunno-inverno la parola d’ordine è solo una: “piacersi”. Ed è per questo che quando il freddo incalza la domanda sorge spontanea: come vestirsi quando fa freddo senza sembrare il famoso omino della Michelin?

Per gli stilisti più famosi il concetto è semplice: coprirsi sì ma con classe! Come? Ad esempio con questi 5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico.

Cappotti, piumini e tanto altro

Per creare un effetto otticamente piacevole ma allo stesso tempo che tenga conto delle esigenze quotidiane e della comodità, i cappotti lunghi in lana sono perfetti. Utilissimo a tutte le età, questo indumento accompagna dolcemente le forme del corpo, proteggendo dal freddo ma senza appesantire la figura. Per le over 50 sono consigliati non solo i cappotti a tinta unita ma anche quelli con stampe geometriche e cintura in vita.

Per chi ama l’abbigliamento più casual, un bel parka in cotone impermeabilizzato con cappuccio è un vero “must have” nel guardaroba. Molto in moda in verde militare, il parka è molto pratico e facile da abbinare anche in nero o in blu scuro.

Altro capo invernale che spopola ogni anno è la mantella in lana, possibilmente con ganci in metallo. Un mix di comodità ed eleganza che non può mancare nell’armadio delle over 50. Perfetto per chi vuole nascondere qualche rotondità con classe e disinvoltura.

Per un tocco più femminile, il montone ecologico lungo con bordi in eco pelliccia e cintura sottile in vita è bellissimo da indossare nelle giornate più fredde. Adatto soprattutto di sera.

Infine, per le donne più freddolose, è consigliato un bel piumino ecologico con cappuccio e interno in ecopelliccia, meglio se avvitato o con cinturino in vita. Caldo e compatto regalerà alla figura le giuste proporzioni senza mai sembrare goffe.