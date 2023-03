Imperdibili questi 10 film campioni di incassi in Italia e rimasti nella storia. Li hai visti tutti? Controlla quali recuperare

L’incasso dei botteghini al cinema è un dato per misurare il successo di un film. Le cifre guadagnate infatti testimoniamo il numero di spettatori e in alcuni casi sono davvero inimmaginabili. Somme che consacrano alcune pellicole e che le rendono dei veri e propri cult. Scopriamo quali sono stati i film da record nel nostro Paese, quanto hanno guadagnato e quali aggiungere alla nostra lista da vedere.

I film che hanno fatto esplodere i botteghini con i loro guadagni stratosferici sono quelli più visti in tempi abbastanza recenti. Molti sono diventati dei veri e propri casi di cui si è parlato a lungo e di cui si continua a parlare. Alcuni sicuramente saremo andati anche noi a vederli al cinema, magari grazie al passaparola.

Altri potremmo esserceli persi, ma, avendo ottenuto il riconoscimento del grande pubblico, sarebbe il caso di porvi rimedio. Probabilmente potremmo unirci a quei tanti che li considerano tra i propri film preferiti. Inoltre, essendo spesso argomento di conversazione, finalmente potremmo evitare di rimanere esclusi e dire la nostra.

Imperdibili questi 10 film campioni di incassi in Italia: ecco la classifica

Tra le pellicole da record nel Bel Paese entrano sia quelle straniere che nazionali. Tra queste ad esempio Benvenuti al Sud, tormentone nell’anno di uscita, il 2010. Arrivò ad incassare quasi 30 milioni, una somma che lo fa rientrare nella classifica generale ma che non gli permette di accedere ai primi 10 posti.

Infatti al decimo posto si piazza un film il cui guadagno avrebbe superato abbondantemente i 30 milioni di euro, Alice in Wonderland di Tim Burton con Johnny Depp. Già nel primo giorno al cinema avrebbe guadagnato 1.400.000 euro. Immediatamente sopra, con più di 31 milioni incassati, la Vita è bella di Roberto Benigni. Un film che nel 1999 ha vinto 3 Oscar: quello per la colonna sonora, migliore attore e come film straniero. Inoltre detiene un record: è il film italiano che ha incassato di più nel Mondo, ossia 229 milioni di dollari.

Nel 1994 il Re Leone fu un successo indiscusso, in Italia avrebbe superato i 17 milioni ed è tra i cartoni animati più visti di sempre. Il live action omonimo del noto classico nel 2019 invece sarebbe arrivato a sfondare i 37 milioni, aggiudicandosi di diritto l’ottavo posto della classifica.

Commedie italiane e non solo

Settimo posto per la commedia Che bella giornata di Checco Zalone, con 43 milioni e rotti. Arriviamo al sesto posto, dove si colloca il film che ha sbancato i botteghini in questi mesi: Avatar – La via dell’acqua uscito alla fine del 2022. Avrebbe incassato la cifra stratosferica di 44.623.365 milioni di euro. Al quinto posto ritroviamo di nuovo l’umorismo di Checco Zalone: Tolo Tolo con oltre 46 milioni.

Con più di 50 milioni un film che ha emozionato intere generazioni al quarto posto: Titanic. Col secondo e terzo posto si torna alla commedia Made in Italy e che incorona definitivamente Zalone quale re prediletto della risata. Troviamo infatti rispettivamente Sole a Catinelle con all’incirca 52 milioni e Quo Vado con più di 65 milioni, disponibile assieme ad altri film su Netflix.

Al primo posto torna la regia di James Cameron, già vista per Titanic e Avatar- La via dell’acqua, con Avatar. Il film 3D che ha rivoluzionato il cinema. Il suo incasso di 65,6 milioni rimane finora ineguagliato. Dunque, davvero imperdibili questi 10 film campioni di incassi in Italia.