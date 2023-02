“Everything Everywhere All at Once” è il film da vedere al cinema candidato a 11 premi Oscar

Everything Everywhere All at Once-foto da wikipedia

Se c’è un film tra quelli candidati agli Oscar da vedere, quello è sicuramente “Everything Everywhere All at Once”. Scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Distribuito dalla I Wonder Pictures a partire dal 6 ottobre del 2022. Dopo il successo ai Golden Globe 2023, il film torna nelle sale italiane a partite dal 2 febbraio 2023.

Aveva incassato i suoi bei soldi appena uscito, ma a volte ritornano, soprattutto se a dare loro una piccola spinta sono i Golden Globes. Questo è il caso del film “Everything Everywhere All at Once” presentato nel 2022, ma che torna nella sale italiane dal 2 febbraio 2023. Un film dunque che si sta facendo notare lentamente che però dopo aver ricevuto ben 11 candidature agli Oscar, tra cui miglior film, regista e sceneggiatura originale, è un po’ sulla bocca di tutti. E allora perché non farlo tornare nelle sale italiane per dare l’opportunità a tutti di vederlo o di rivederlo?

“Everything Everywhere All at Once”

Il film è scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ed è distribuito dalla I Wonder Pictures a partire dal 6 ottobre del 2022. La pellicola di genere azione, avventura e commedia si compone di un cast molto interessante con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong e Jamie Lee Curtis.

La trama del film

Evelyn Quan Wang è un’immigrata cinese che vive negli Stati Uniti d’America dove gestisce una lavanderia a gettoni insieme al marito Waymond. L’IRS tiene però sotto controllo la lavanderia, Waymond vuole il divorzio da Evelyn, il padre di Evelyn è appena arrivato e la figlia lesbica di Evelyn spinge la madre ad accettare Becky, la sua ragazza. E fino a qui potrebbe sembrare un normalissimo film sulle difficoltà della vita e sul rapporto genitori-figli. Tutto cambia quando il corpo di Waymond viene brevemente rilevato da Alpha Waymond, una versione di lui proveniente da un universo chiamato “Alphaverse“. Da qui si entrerà in un multiverso minacciato dalla versione Alphaverse di Joy, la figlia di Evelyn.

Un film che può sembrare inizialmente complesso e magari non subito accattivante per il discorso del multiverso. Ma in realtà è un film assolutamente brillante, pieno di citazioni cinefile e con un cast spettacolare. Una pellicola che non dobbiamo assolutamente perderci e che possiamo vedere al cinema oppure da casa, se siamo iscritti alla piattaforma I Wonderfull a cui possiamo accedere grazie ad Amazon Prime Video. “Everything Everywhere All at Once” è sicuramente uno dei film da vedere candidati agli Oscar.