Ritocco per ricrescita capelli bianchi, ecco i migliori prodotti facili da applicare per coprirli velocemente

In meno di 10 minuti è possibile porre rimedio al fastidioso problema della ricrescita dei capelli bianchi. Ecco alcuni utili prodotti da acquistare per coprirli perfettamente.

La comparsa dei primi capelli bianchi, sia per un uomo che per una donna, può rappresentare un momento molto particolare, che causa un certo imbarazzo. Se avviene prima del previsto tendiamo a nasconderli con dei prodotti coprenti, che ci aiutano ad evitare il fastidioso problema della ricrescita. Infatti, non tutti decidono di fare crescere una lunga chioma argentata e preferiscono trattare la radice con tonalità simili al resto dei capelli.

Nonostante sia ormai diventata una moda che spopola, avere i capelli sale e pepe, non è una tendenza che tutti amano. Non sempre, però, abbiamo il tempo o la disponibilità economica per andare dal parrucchiere a tingere le radici. Quindi l’unica soluzione veloce è ricorrere a prodotti in vendita al supermercato o nei negozi specializzati. Ma quale scegliere?

Ritocco per ricrescita capelli bianchi: addio radici bianche o sale e pepe

Esistono diverse possibilità per trattare la ricrescita, più o meno semplici, e la scelta spesso dipende anche dalla velocità con cui crescono i capelli. In linea di massima allungano di circa un centimetro al mese, anche se si tratta di capelli argentati. Questo vuol dire che dopo il primo trattamento ci vorranno circa tre settimane prima di notare un’evidente ricrescita. Questa si nota ancora di più se facciamo righe centrali o laterali. Meglio, infatti, optare per quelle a zig zag, code di cavallo o acconciature voluminose.

In vendita troviamo davvero tanti prodotti da rimanere spesso confusi sull’acquisto migliore, tra spray, mascara e polveri coloranti che risolvono il problema rapidamente. Alcune tipologie sono semplici da applicare e non richiedono manualità come le classiche tinture e sono temporanee. Riscuote un certo successo la polvere Hair Genetics Root Cover Up, in vendita sotto i 15 euro e serve per circa 60 utilizzi. Innovativo prodotto con tecnologia minerale che possiamo usare anche per le sopracciglia e la barba ed ideale per chi ha la cute grassa e oleosa. Perfetta per chi non vuole affrontare tinte impegnative, è resistente all’acqua, si applica con un pennellino e la tonalità finale dipenderà dalla quantità di prodotto che utilizziamo.

Mascara e spray

È preciso il ritocco per ricrescita capelli bianchi con l’hair mascara Schwarzkopf, proposto a circa 9 euro. Copre perfettamente le radici bianche e il prodotto si asciuga in fretta. Applichiamolo dividendo a ciocche la chioma e poi pettiniamo i capelli.

L’Oréal Paris propone il mascara istantaneo Ritocco Perfetto Precision a circa 10 euro. Un prodotto che si adatta bene a chi ha pochi capelli bianchi e bisogna spazzolarli per eliminare l’effetto “duro”. C’è anche la versione spray in flacone da 75 ml in 8 nuances, si applica in maniera omogenea e nasconde perfettamente la ricrescita.