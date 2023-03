Puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera: eliminato, secondo finalista e novità

Ieri sera, 16 marzo 2023, c’è stata un’altra puntata del Grande Fratello VIP. Durante la diretta, i concorrenti hanno dovuto affrontare un televoto durissimo e anche le nomination non sono state da meno. Ecco cosa è successo durante la puntata.

Nella puntata di ieri sera del reality show Grande Fratello Vip, si è proceduto alla selezione del secondo finalista. Nessun concorrente è stato eliminato, ma il pubblico è stato chiamato a votare per scegliere il secondo finalista tra Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele de Donà, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Luca Onestini. Micol Incorvaia è stata la concorrente più votata, con il 33% delle preferenze, e si è quindi qualificata come seconda finalista della settima edizione del reality show.

42esima puntata del Grande Fratello VIP: ecco tutti gli aggiornamenti

Ieri sera si sono tenute le nomination nel reality show, sia pubbliche che private con il metodo dei Piramidali: Rosso Sputa l’Osso (confessionale) e Nero Sincero (palesi).

Ecco le nomination fatte dai concorrenti:

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon in modo palese;

Daniele Dal Moro ha nominato Milena Miconi nel confessionale;

Nikita Pelizon ha nominato Giaele De Donà in modo palese;

Luca Onestini ha nominato Milena Miconi nel confessionale;

Milena Miconi ha nominato Giaele De Donà nel confessionale;

Antonella Fiordelisi ha nominato Edoardo Tavassi nel confessionale;

Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli in modo palese;

Giaele De Donà ha nominato Nikita Pelizon in modo palese;

Andrea Maestrelli ha nominato Alberto De Pisis nel confessionale;

Oriana Marzoli ha nominato Nikita Pelizon nel confessionale;

Micol Incorvaia ha nominato Nikita Pelizon nel confessionale.

Durante la puntata altri colpi di scena e novità che hanno interessato molto il pubblico

Successivamente è stato aperto il televoto ufficiale con la domanda: chi vuoi vedere in finale? I quattro concorrenti in nomination sono stati Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi, i più votati fino a quel momento. Si tratta di un televoto con doppio esito che si concluderà il lunedì 20 marzo 2023: il concorrente più votato diventerà un altro dei finalisti, il terzo per l’esattezza, mentre il meno votato dovrà lasciare la Casa.

Puntata del Grande Fratello VIP: ecco cosa è successo durante il 42esimo appuntamento

Durante la puntata di ieri, inoltre, abbiamo assistito a un vero e proprio scontro tutto al femminile. Infatti, le donne della casa hanno dato il meglio di sé. E molti dicono che sono proprio loro a gestire le dinamiche vere e proprie del programma. Le concorrenti, infatti, hanno detto ciò che pensavano le une delle altre, creando un momento di tensione e sincerità che ha lasciato tutto il pubblico davvero di sasso. Durante la puntata, inoltre, abbiamo visto anche come sta andando la storia tra Daniele e Oriana, coppia conosciuta come gli Oriele. Dunque, ieri c’è stata la nuova puntata del Grande Fratello VIP: ecco cosa è successo nel dettaglio.

