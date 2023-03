Ecco il miglior film e la migliore serie TV di Netflix che ci terranno incollati agli schermi nei prossimi giorni

Arrivati al weekend, non c’è niente di meglio che concedersi qualche ora di relax e staccare il cervello dagli impegni. Un buon modo per farlo è sicuramente quello di accedere su Netflix e recuperare i film o le puntate delle nostre serie TV preferite che, in settimana, abbiamo trascurato. Nell’articolo, vedremo in particolare alcuni contenuti disponibili nella piattaforma streaming, che consigliamo di inserire nella lista “da guardare”. Ecco il miglior film e la migliore serie TV di Netflix. Scopriamo quali sono!

Netflix, come ben sappiamo, è ormai diventato uno dei punti di riferimento per gli amanti dei film e delle serie TV. Con una vastissima scelta di contenuti di qualità, infatti, la piattaforma streaming è in grado di soddisfare tutti i gusti. Sia per chi ama le commedie, o i fantasy; sia per chi desidera guardare documentari, crime, horror, cartoni animati e così via.

Nel mese di marzo, il catalogo si è ulteriormente arricchito di contenuti nuovi, ma anche di alcune riconferme che renderanno sicuramente contenti i fan più assidui. Nelle prossime righe, sveleremo alcuni titoli che nei prossimi giorni entreranno quasi sicuramente nella lista dei TOP 10 più visti in Italia.

Ecco il miglior film e la migliore serie TV in uscita su Netflix da vedere subito

Un film assolutamente da non perdere, uscito ieri 10 marzo, è “Luther – Verso l’Inferno”, ossia lo spin-off dell’omonima serie televisiva. Dopo la conclusione della quinta stagione nel 2019, sono stati proprio i fan a reclamare la continuazione della storia. Infatti, il finale della serie TV aveva lasciato molti con l’amaro in bocca, per via dell’arresto del protagonista, il detective John Luther, per i suoi metodi poco ortodossi nel condurre le indagini.

A solo un giorno dall’uscita, il lungometraggio sta già facendo molto parlare di sé per alcune scelte crude e quasi raccapriccianti. Contrariamente alla serie TV, che privilegiava il sottotesto psicologico, infatti, nel film è dominante la crudeltà del serial killer informatico, interpretato da Andy Serkis. Il

detective John, ancora in carcere e tormentato per non essere in grado di catturare il pericoloso assassino, decide quindi di evadere dalla prigione. Non aggiungiamo ulteriori spoiler ed invitiamo tutti i fan della serie a guardare il film, perché stando ai vari rumors, sarà un suo vero e proprio sequel.

Il ritorno di una grande serie televisiva fantasy

Dopo il clamoroso successo, riscosso da pubblico e critica, una serie TV da guardare è “Tenebre e ossa“, che ritorna su Netflix con la sua seconda attesissima stagione. Per chi non l’avesse ancora vista, si tratta di una serie fantasy, ambientata in un Mondo totalmente immaginario. I protagonisti della prima stagione sono due orfani, Alina e Mal, reclutati nell’esercito di Ravka, che ha il compito di distruggere la “Faglia”. Quest’ultima è un’immensa coltre oscura, aperta dall’Eretico Nero, nel quale abitano dei terribili mostri. Nel corso della storia, Alina scopre di avere un immenso potere nascosto grazie al quale, secondo le profezie, riuscirà a richiudere la Falda, mettendo fine alla guerra e alle ostilità rivolte al suo popolo.

La seconda stagione di “Tenebre e Ossa”, in uscita su Netflix dal 16 marzo, secondo le anticipazioni, ripartirà dal clima di guerra della stagione precedente. Alina, dopo aver lasciato il suo mondo, riunisce un esercito di soldati alleati con l’intento di trovare due creature mitiche che potrebbero garantirle ulteriori poteri. Insomma, anche la seconda stagione sarà sicuramente piena di colpi di scena e di combattimenti epocali. Come nella prima stagione, sicuramente aleggerà, tra un episodio e l’altro, lo spettro di un segreto nascosto che riguarda in particolare Alina. Chissà se verrà svelato o se sarà il pretesto per una terza stagione. Non ci resta che vedere come andrà a finire! Quindi, ecco il miglior film e la migliore serie TV che, secondo la nostra opinione, vale la pena guardare nei prossimi giorni.