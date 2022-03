La primavera è la stagione delle gite fuori porta. Il clima è piacevole e c’è luce fino al tardo pomeriggio. Dopo un lungo e buio inverno trascorso a casa, si ha una gran voglia di stare all’aria aperta. In questo periodo, parchi e giardini sono molto ricercati. Sono il luogo più adatto per splendide passeggiate e per ammirare magnifiche fioriture. In Italia ci sono tante ville e dimore storiche circondate da lussureggianti giardini. Per gli amanti sia dell’arte che della natura, segnaliamo questo delizioso giardino che si trova in una zona molto rinomata. Molte persone amano anche visitare fortezze e castelli. Eccone ad esempio uno che si trova in una posizione romantica, adagiato sulle sponde di un lago. Nelle prossime righe andremo a suggerire un luogo dove fare una bella passeggiata primaverile con la famiglia.

Immerso in un romantico giardino all’inglese ricolmo di splendidi fiori colorati, questo castello fiabesco è perfetto per una gita primaverile

Il Castello di Pralormo si trova in Piemonte, a circa 30 km da Torino. Fortezza di origine medievale, nel corso degli anni è stato trasformato in residenza nobiliare. Questo imponente castello, di cui è possibile visitare le stanze, si trova in un contesto naturale molto suggestivo. Lo sfondo è infatti quello delle montagne. Si vedono il colle di Cadibona, il Monte Rosa e, da alcuni punti del parco, anche il maestoso Monviso. Le visite guidate permettono di scoprire com’era la vita quotidiana in un castello piemontese. Al terzo piano, la dimora custodisce anche una preziosa rarità. Uno stupefacente impianto su cui viaggiano trenini in scala 0, tra paesaggi dipinti e gallerie scavate nei muri.

Ma, come già accennato, il fiore all’occhiello del Castello di Pralormo è il suo meraviglioso parco. Un giardino all’inglese che, in ogni stagione, regala splendide e variopinte fioriture.

La realizzazione di questo bellissimo giardino porta la firma del paesaggista Xavier Kurten. Egli decise di dar vita ad un romanticissimo giardino in stile inglese, che creasse un chiaro contrasto con l’imponente mole del maniero. Passeggiando tra i vari sentieri, si possono ammirare piante maestose, come querce, tigli e cedri.

Altamente scenografico è il “percorso di delizie nel giardino”. In quest’area del parco si vuole stupire il visitatore con vedute, scorci, suoni e colori che vanno a ricreare suggestive situazioni romantiche. Il tutto in maniera molto naturale e non artificiosa.

Nell’immensa distesa erbosa trovano spazio anche due incantevoli laghetti. E così, immerso in un romantico giardino all’inglese ricolmo di fiori profumati, questo maniero, col suo parco, è il luogo ideale dove trascorrere una bella giornata.

Approfondimento

Incastonato tra mare e montagna, questo borgo da poco eletto tra i più belli d’Italia è perfetto per passeggiate indimenticabili