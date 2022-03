Il riciclo creativo in casa può tornarci davvero utilissimo. Riutilizzare oggetti ormai rotti e vecchi e trasformarli in qualcosa di veramente nuovo, infatti, può essere interessante. Non solo questa pratica ci farebbe risparmiare, evitandoci l’obbligo di comprare sempre nuovi oggetti per il nostro appartamento. Ma è da tenere in considerazione anche la bellezza di creare, giocare con la fantasia e trascorrere il tempo con attività fantasiose e manuali. E se le idee dovessero scarseggiare all’inizio, nessuna paura. In questo articolo, riporteremo dei consigli utili per poter approcciare il mondo del riciclo creativo con semplicità e positività.

Riciclo creativo in casa, ecco alcuni oggetti da trasformare che potrebbero davvero tornarci utilissimi

L’aspetto sicuramente più interessante del riciclo creativo è che si può applicare a quasi ogni oggetto presente nella nostra casa. Basterà farsi venire qualche idea e prendere ispirazione dai problemi di ogni giorno per trovare soluzioni inaspettate. Per esempio, se ormai le nostre tende sono rovinate, tristi o spoglie, ci basterà un vecchio centrino della nonna che ormai teniamo nel cassetto da anni per risolvere il tutto. O ancora, se non vogliamo che gli zaini dei nostri bambini si bagnino quando piove, allora potremmo usare la stoffa di un vecchio ombrello per salvare la situazione. E oggi vedremo anche come riutilizzare le cassette della frutta per risolvere problemi di disordine presenti nel nostro appartamento.

Che spreco incredibile buttare via le cassette della frutta soprattutto ora che sappiamo quanto possono essere utili in casa

Pochi se lo aspetterebbero, ma una vecchia cassetta della frutta può diventare un meraviglioso portatrucchi a muro. Per prima cosa, dovremmo ripitturare l’oggetto, cercando il colore che più ci piace e che meglio si addice al nostro arredamento. Quando la vernice sarà asciutta, allora sarà il momento di iniziare a creare. Attacchiamo all’interno della cassetta dei piccoli ganci a filo, che possano sostenere il peso di alcuni trucchi da appendere. Quando questa operazione sarà conclusa, potremo inserire all’interno dei ganci il nostro rimmel, il rossetto o anche l’eyeliner. Consigliamo di evitare di porre trucchi in terra o ombretti che, cadendo, potrebbero andare persi. Quando avremo sistemato la nostra nuova trousse, appendiamola ad un chiodo e guardiamo con soddisfazione il risultato.

Perciò, possiamo dirlo con certezza. Che spreco incredibile buttare via le cassette della frutta adesso che abbiamo visto in cosa si possono trasformare. Da oggi, sicuramente, potremmo provare a donare questa nuova vita a un oggetto che solitamente buttiamo via, senza neanche pensarci un secondo. E, certamente, il risultato potrebbe soddisfarci più di ciò che crediamo.

