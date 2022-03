Se potesse parlare forse l’aristocratica e meravigliosa Genova potrebbe adirarsi per come la vede oggi il turista moderno. Da capitale di una florida Repubblica Marinara, piena di palazzi e chiese di incredibile bellezza a meta dei più piccoli. Non più famosa solo per il suo centro storico più grande d’Europa, ma anche per il suo Acquario tra i più belli del Mondo. Alla faccia anche del derby della lanterna tra Genoa e Samp e della focaccia o del pesto.

Ma Genova non si arrabbierà con noi se la citiamo oggi per il suo Acquario. Anche se, non è l’unico in Italia, pur essendo forse il più famoso. Siccome si tratta di una meta che ben si presta a farne tappa nei prossimi mesi, ecco che andiamo alla scoperta di 2 acquari italiani alternativi. Per chi non può o non vuole spostarsi troppo da casa. Non solo quello strabiliante di Genova, ma anche queste 2 tappe rappresenteranno davvero un’emozione indimenticabile per i nostri figli e nipoti.

Da Genova fino in Toscana per la prima tappa del nostro giro

La splendida Toscana non è solo storia e architettura. Livorno, a sud di Genova propone infatti un acquario molto interessante. Qui sono ospitate più di 300 specie e quasi 2.000 animali nell’acquario più grande di questa fantastica Regione. Davvero belle le aree tematiche che ripercorrono l’habitat marino più conosciuto ai nostri bimbi: quello Mediterraneo. Ci sono gli squali, ma anche le tartarughe, dei cavallucci tropicali e alcuni dei preferiti dei più piccoli: i pesci farfalla. Per qualsiasi info è consultabile il sito dell’acquario.

Non solo quello strabiliante di Genova ma pochi sanno che l’Italia offre ai turisti altri 2 acquari davvero bellissimi e perfetti per una gita coi bambini

400 specie diverse abitano quello che forse è il più famoso acquario d’Italia dopo Genova: Cattolica. Meta obbligata per le famiglie che trascorrono le ferie in Romagna e vogliono regalare ai figli una gita davvero interessante. Acquario di Cattolica che rappresenta una valida alternativa alla spiaggia quando piove, per la sua copertura. Simpaticissime le lontre e spaventosi gli squali che fanno capolino dai vetri. Tanti eventi e altrettanti percorsi con varie formule di ingresso e diversi biglietti. Attenzione alle news che riguardano le aperture, per non arrivare sin qui e trovare chiuso.

