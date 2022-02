Siamo a metà febbraio e le giornate cominciano ad essere più lunghe. Soprattutto quando splende il sole, viene voglia di fare una bella gita fuori porta. Sappiamo bene che il nostro Paese ha davvero molto da offrire. Ad esempio, abbiamo un castello sulle sponde di un rinomato lago. Potremmo prenderlo in considerazione per prenderci una pausa ed evadere un po’, anche solo una giornata o un intero weekend.

Il Lago di Garda e le numerose bellezze che offre

Collocato nel nord Italia, a cavallo fra ben 3 Regioni, il Lago di Garda è un luogo che offre incredibili bellezze ed attrattive. Si tratta di una zona in grado di rispondere alle esigenze di chiunque. Per questo, in più occasioni, gli Esperti di ProiezionidiBorsa ne hanno decantato le bellezze. Oggi restiamo sul basso lago, nella provincia bresciana. Andremo ad esplorare più da vicino Sirmione, divenuta famosissima per la Giamaica Beach che d’estate viene letteralmente presa d’assalto.

In Italia abbiamo un castello fiabesco adagiato sul lago perfetto per un’indimenticabile gita romantica e ideale anche per chi ha bambini

Soprannominata la “perla gardesana”, Sirmione è famosa per tanti motivi. Anzitutto per la sua particolarissima conformazione. Si tratta infatti di una penisola, una stretta lingua di terra che si allunga nel lago. Simbolo di Sirmione è, poi, il suo Castello Scaligero, che si erge maestoso proprio all’ingresso della cittadina. Si tratta di una rocca risalente a metà del XIII secolo e costituisce uno dei pochissimi esemplari di fortificazione costruita nei pressi di un lago. La struttura è praticamente circondata su tutti i lati dalle placide acque del lago. Un contesto molto romantico e fiabesco.

Con il mastio alto ben 47 metri e le tre torri, dà il benvenuto a chi accede al centro storico. Vi si può accedere all’interno previo pagamento di biglietto. Si attraversa il ponte levatoio sospeso sul lago ed eccoci dentro le mura. Una scalinata di circa 140 scalini conduce al camminamento di ronda, da cui godere di una splendida vista sulla darsena. Un’esperienza fortemente consigliata soprattutto per chi ha bambini al seguito, perché si ritroveranno catapultati in un mondo fatto di fiabe e leggende, ma anche di armature e duelli.

Da ricordare che il Castello Scaligero di Sirmione è anche uno dei castelli meglio conservati di tutta Italia.

La bellezza di questa località incantò la famosa cantante lirica Maria Callas che, per più anni consecutivi, la scelse come meta per le sue vacanze. Possiamo infatti andar fieri del fatto che in Italia abbiamo un castello fiabesco ammirato anche all’estero.

Infine, può essere utile sapere che Sirmione si trova in posizione strategica per andare alla scoperta di molte altre bellezze locali. In poco più di mezz’ora di auto, infatti, si raggiunge la sponda veronese. Qui è possibile visitare la suggestiva Lazise e l’elegante Torri del Benaco.