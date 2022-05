Fare un buon dolce è merito sia dell’abilità di chi lo prepara, sia della tipologia e la qualità degli ingredienti utilizzati. Se vogliamo un dolce che avvolge il palato è indispensabile usare il cioccolato. Invece, se vogliamo qualcosa di fresco bisognerà orientarsi verso il sapore dello yogurt, quello della frutta fresca e, soprattutto, è indispensabile usare il limone. Se siamo alla ricerca di un dolce che possa realmente conquistare tutti, questa torta è la ricetta segreta da sfoderare al momento giusto.

Pur trattandosi di una torta, non servirà alcuna cottura in forno, perché questo dolce si prepara con una stratificazione intelligente. Ecco, gli ingredienti per la preparazione della ricetta (dosi per 8 persone).

Per la crema di limone

1 limone, preferibilmente non trattato;

4 uova medie;

100 g di zucchero;

20 g di maizena;

70 g di burro.

Per le crêpes

250 grammi di farina;

4 uova medie;

mezzo litro di latte;

2 cucchiai d’olio;

un cucchiaino di estratto di vaniglia;

un pizzico di sale.

Imbattibile torta al limone senza forno, si prepara facilmente e conquista tutti al primo boccone grazie alla sua freschezza

La prima cosa da fare è la preparazione della crema al limone, per cui servirà prelevarne succo e scorza. È preferibile usare un limone biologico o non trattato, oppure togliere la cera protettiva che serve a migliorare l’estetica dell’agrume. Quindi, scaldare entrambi in un pentolino sul fuoco. Sbattere, a parte, le uova con lo zucchero e aggiungere anche la maizena. Unire il composto al succo di limone caldo e mescolare per ottenere una crema densa. A questo punto, togliere il pentolino dal fuoco e incorporare anche il burro. Applicare la pellicola a contatto e procedere con le altre preparazioni.

Gli ultimi step della preparazione

Quest’imbattibile torta al limone senza forno si prepara in pochissimi passaggi, che includono la preparazione delle crêpes. Mescolare farina, sale, uova, estratto di vaniglia, olio e il latte. Ungere una padella con dell’olio e versare un mestolo d’impasto per volta. Cuocere un minuto e, poi, girare la crêpes. Terminare tutto l’impasto, sovrapporre le crêpes e tagliare i bordi irregolari, coppando con un grande anello da cucina.

In un piatto da portata, collocare 2 crêpes, uno strato di crema al limone, un’altra crêpe, la crema e così via. All’ultima crêpe, esercitare una leggera pressione e mettere a riposo in frigorifero per 60 minuti. Al momento della consumazione, sfilare delicatamente l’anello e servire la torta a spicchi triangolari.

