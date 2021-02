La Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare, in questo articolo, tutti i motivi per cui un dolce non riesce e le soluzioni agli errori più frequenti. Questa vuole essere una guida per spiegare le ragioni dei problemi durante la preparazione delle ricette dolci. Ecco, quindi, tutte le soluzioni a ogni problematica ricorrente nella preparazione di torte e lievitati.

La torta presenta crepe

Quando una torta o un dolce in generale presenta delle crepe sulla superficie, le ragioni sono grossomodo due. Nel primo caso riguardano l’ingrediente principale, ossia la farina, nel secondo le problematiche sono tipiche della fase di cottura. È possibile che la quantità di farina utilizzata sia troppa, in proporzione ai liquidi del dolce (uova, latte, olio e via dicendo). Oppure, è possibile aver cotto il dolce a una temperatura eccessivamente alta in forno, magari anche prolungata in modo eccessivo.

Il dolce è sgonfio

Una delle problematiche più ricorrenti è il dolce che si sgonfia o diventa floscio al centro. È possibile aver tolto il dolce troppo presto dal forno, cosa che ha reso difficile completare la cottura. Un comportamento sbagliato è anche quello di aprire il forno durante la fase di cottura di preparazioni lievitate. Consigliamo di non aprire mai, la porta del forno, durante la prima mezzora di cottura. Oppure è frequente che ciò accada per una temperatura di cottura troppo bassa. O, ancora, è possibile anche aver utilizzato poca farina o lievito.

Il dolce è troppo gonfio al centro

Questa è una guida su tutti i motivi per cui un dolce non riesce e le soluzioni agli errori più frequenti. Essa continua con il caso del dolce che presenta un rigonfiamento al centro. È probabile che la temperatura del forno fosse troppo alta alla prima infornata del dolce. Oppure è possibile che la quantità di farina sia eccessiva.

Torta poco soffice

Se il dolce è duro i problemi sono due: cattiva lievitazione e poca quantità di zuccheri. La prima non abbisogna di troppe spiegazioni, perché o il tempo di lievitazione è stato frettoloso oppure il problema riguarda la proporzione delle quantità. Il secondo caso è legato a un’insufficiente quantità di zucchero rispetto agli altri ingredienti.

Dolce grumoso

I problemi sulla consistenza derivano da una quantità eccessiva di polveri, come la farina o il lievito, oppure da una cottura a temperatura eccessivamente bassa.

Dolce troppo scuro o chiaro

Se il dolce è troppo scuro sul fondo e troppo chiaro in superficie, o la teglia era troppo alta oppure era posizionata male. Quando è troppo alta rispetto alla quantità di composto, la padella impedisce alla torta di dorare in modo uniforme. Se la teglia utilizzata è una teglia scura, che quindi assorbe più calore, consigliamo di posizionarla sempre in alto in forno. Se il dolce è troppo chiaro, è possibile che questo sia stato a contatto con un altro tegame, che ne abbia assorbito il calore.

Questi sono tutti i motivi per cui un dolce non riesce e le soluzioni agli errori più frequenti.