Il caldo comincia a farsi sentire e si comincia a sudare maledettamente. Sorge dunque una voglia sempre maggiore di denudarsi dalla testa ai piedi. Tanto è vero che ormai l’abbigliamento estivo domina negli outfit di tutti, via dunque a maglie a maniche corte e top.

Naturalmente, anche le gambe cominciano a risentire dell’innalzamento delle temperature e cominciano a farsi spazio vestiti di tendenza seducenti e traspiranti nonché gonne corte. Allo stesso tempo pian piano i pantaloni lunghi stanno lasciando il posto a quelli più corti e leggeri.

Tra questi dovremo selezionare i più comodi nonché adatti al nostro fisico. In particolare, potrebbero fare al nostro caso alcuni più freschi dei bermuda e più morbidi degli shorts in tessuto di jeans.

A ognuno il suo pantaloncino corto

Quest’estate stiamo assistendo al grande ritorno dei bermuda, pantaloni che arrivano fino al ginocchio. Talvolta, però, si soffre così tanto il caldo che si preferisce scoprire maggiormente la gamba. Si opterà dunque per gli shorts di jeans, intramontabili durante ogni stagione calda. Sebbene sempre in voga, spesso potrebbero non fare al caso nostro.

Infatti, alcuni potrebbero non sopportare il tessuto di jeans in quanto abbastanza rigido e doppio, solitamente. Non di rado potrebbe sfregare sull’interno coscia sudato e irritarci. Vi è poi da aggiungere che spesso gli shorts di jeans calzano in modo alquanto aderente e potrebbero prestarsi poco a fianchi larghi e gambe grosse. Rischiano infatti di evidenziarli in molti casi. Questo, però, non vorrà dire dover rinunciare a indossare i pantaloncini, semplicemente dovremmo ricercarne altri.

Più freschi dei bermuda e più morbidi degli shorts di jeans questi comodi pantaloncini perfetti anche per fianchi larghi e cosce grosse

Negli ultimi tempi la moda sta vivendo una vera e propria fusione di stili e ciò si sta verificando anche con i pantaloni corti. Infatti, quelli sportivi in twill dotati di elastico superiore, che una volta indossavamo solo per la palestra, oggi sono una vera e propria tendenza.

Calzano in modo morbido e stringono poco, il che li rende ideali anche per chi vuole camuffare la pancetta e lo spessore di gambe e fianchi. I loro contorni, posandosi sulla pelle in modo leggero, infatti, non segnano. Per sfruttare ancora più tale caratteristica possiamo poi sceglierli a campana, che si allargano sulle gambe.

Anche quelli dotati di una gamba larga pareggiata tendono a non sottolineare forme prosperose. Data la tendenza, avremo scelta oltre che di modelli anche di stili. Si va infatti da quelli classici con righe laterali a modelli a fantasia o in pizzo. Saranno perfetti abbinati a un paio di sneakers e a una maglietta illustrata lunga e larga. O, ancora, con un bel top e delle infradito. Con i sandali col tacco e una maglia di filo potremmo poi trasformarli in un look ancora più chic e ricercato.

