Il sapore piacevolmente acre degli agrumi impreziosisce tantissime pietanze. Basta grattugiare un po’ di scorza di limone o di arancia su primi o secondi piatti per conferirgli una nota agrumata. La scorza di limone è poi probabilmente uno degli ingredienti più diffusi in tutte le ricette dolci.

Ma purtroppo in molti commettono questo banale errore prima di grattugiare la scorza di limone nei propri piatti. Questo accade con i limoni non coltivati autonomamente e in modo biologico. Ecco subito cosa sapere e come rimediare nel modo corretto.

La cera sulla buccia degli agrumi

Gli agrumi che non derivano da agricolture biologiche spesso possiedono uno strato di cera che li aiuta a mantenere gradevole l’aspetto esterno. I limoni o le arance ricevono uno speciale trattamento a base di cera che serve a farli durare più a lungo.

Sarebbe meglio eliminare questo strato protettivo prima di grattugiare la scorza in una ricetta. Quindi ecco spiegati 3 ottimi rimedi per eliminare correttamente la cera prima di utilizzare l’agrume.

Come trattare il limone con acqua calda

È conveniente eliminare la cera esterna dagli agrumi. Infatti in molti commettono questo banale errore prima di grattugiare la scorza di limone nei propri piatti, ma in realtà basta poco per eliminarla.

In questo primo metodo consigliamo di far bollire un po’ d’acqua sul fuoco. Suggeriamo di trattare 2 o 3 limoni per volta e di collocarli in uno scolapasta. Quando l’acqua raggiungerà il bollore, versarla sui limoni e procedere come segue. Occorrerà possedere un’apposita spazzola per agrumi. Si tratta di uno strumento solitamente in plastica, dotato di piccoli dentini con cui spazzolare la buccia esterna. Procedere alla rimozione della cera sotto acqua corrente fredda e poi asciugare con carta assorbente.

Rimuovere la cera in microonde

Il secondo procedimento prevede l’utilizzo di un elettrodomestico per velocizzare il tutto. Basterà infatti collocare il limone nel microonde per una decina di secondi. Poi prelevarlo e spazzolare la scorza sotto acqua fredda. Asciugare accuratamente con carta assorbente.

Soluzione fai da te

L’ultima possibilità è quella di preparare una soluzione fai da te con 3 parti di acqua e una di aceto bianco distillato. Basterà vaporizzarla sulla scorza e procedere all’eliminazione della cera tramite apposita spazzola e per come descritto in precedenza. Seppur la cera dei limoni è edibile e non sembra provocare problemi alla salute, è sempre meglio rimuoverla con uno dei metodi appena indicati.

