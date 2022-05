Il collutorio fu inventato nel 1879 come liquido per sterilizzare gli attrezzi medici e chirurgici.

Nel tempo, come tutti ben sanno è diventato un prodotto utile per l’igiene orale quotidiana.

Sul mercato ce ne sono di tanti tipi, dai più delicati a quelli venduti in farmacia per i problemi del cavo orale.

Poiché è un antibatterico igienizzante, oltre all’igiene orale ci sono dei modi incredibili per utilizzare il collutorio, ma anche per tanti altri usi alternativi che non tutti conoscono, evitando di acquistare detergenti e risparmiando soldi.

In questo articolo scopriamo insieme in quali altri modi può essere utilizzato il collutorio.

Come eliminare l’odore del sudore

Quando sudiamo o fa caldo, capita un po’ a tutti di avvertire un odore poco gradevole provenire dalle ascelle. Per risolvere questo problema, basta bagnare un batuffolo di ovatta in acqua e collutorio, e tamponare sotto le ascelle. I batteri presenti nel collutorio elimineranno il cattivo odore, e ci si sentirà con le ascelle pulite e rinfrescate.

Per disinfettare lo spazzolino da denti

Poiché il collutorio ha un potere asettico è in grado di sterilizzare gli spazzolini.

Basta riempire mezzo bicchiere con questo liquido, ed immergervi per un’ora la testa dello spazzolino.

Usato come detergente

Quasi tutti i collutori contengono alcool, per questo motivo possono essere utilizzati come detergenti.

Prendere un dischetto di cotone inumidirlo con il collutorio e detergere lo schermo del cellulare, oppure la tastiera del pc, o altri oggetti non troppo delicati.

Oltre all’igiene orale ci sono dei modi incredibili per utilizzare il collutorio e risparmiare soldi. Per profumare il wc

Riempire un bicchiere di collutorio e versarlo nello scarico del wc. In questo modo, ogni qualvolta tireremo lo sciacquone disinfetteremo e faremo profumare il nostro bagno.

Per deodorare i piedi

I piedi puzzano a causa dei batteri che si nutrono delle cellule morte della pelle, del grasso, dei residui di sporco situati tra le dita dei piedi e delle unghie. La stessa sudorazione dei piedi alimenta la flora batterica cutanea, in quanto si crea un ambiente caldo-umido a loro favorevole.

Per eliminare questo problema basta tenere i piedi a bagno ogni sera per una ventina di minuti in acqua calda con tre o quattro tappi di collutorio.

Contro le punture degli insetti

Il collutorio contiene tra gli ingredienti un leggero anestetico quindi, per alleviare il prurito ed il fastidio basta tamponare la puntura con dell’ovatta imbevuta del liquido.

Lettura consigliata

Perché mettere i piedi nell’aceto apporta notevoli benefici