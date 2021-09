La moda non smette mai di sorprendere con i suoi infiniti colpi di scena e lo strano ritorno di capi del passato. Questa volta, tuttavia, raggiunge il suo apice con una tendenza che nessuno avrebbe mai pensato di rivedere su celebrità e persone comuni. Negli anni passati questo capo rappresentava un vero e proprio errore di stile, mentre oggi è un elemento veramente cool dell’outfit.

Semplicemente, le vere tendenze di stagione non sono scarpe e borse ma questo stravagante accessorio che tutti dovrebbero rispolverare dall’armadio. Si tratta delle “mezze calzette”, calzini abbastanza sottili che raggiungono l’altezza delle caviglie. Ecco cosa ne ha determinato il successo e come indossarle nel 2021 senza il rischio di apparire estremamente vintage.

Dove acquistare le mezza calzette e come abbinarle perfettamente

I marchi che hanno lanciato questa tendenza sono tantissimi. Da Max Mara a Dolce e Gabbana, le mezze calzette sono l’accessorio più cool delle sfilate. Il miglior abbinamento è quello con i mocassini con il tacco largo, una calzatura molto di tendenza negli ultimissimi tempi.

Lo stile che bisogna richiamare è proprio quello dei college americani, per cui quest’inverno sarà possibile indossarli anche con comode calze velate.

Essi potranno richiamare il colore di un capo dell’outfit o spezzare completamente all’interno del look. Qualche stilista le propone anche in abbinamento ai sandali aperti, ma il connubio con il mocassino (anche basso) resta il migliore.

Le vere tendenze di stagione non sono scarpe e borse ma questo stravagante accessorio

Qual è la ragione del ritorno di questa tendenza? Probabilmente, l’aver riscoperto il fascino della comodità e tutta l’ebbrezza della stravaganza. Questo look è, poi, perfetto per l’ufficio e per occasioni più formali. Qualche piccolo problema esiste solo nel loro abbinamento con i pantaloni. In questo caso occorrerà portare pantaloni più corti alla caviglia, che lasceranno ben visibile il mezzo calzino.

Per chi non vuole sbagliare il suggerimento è di puntare sulle stesse cromie. Mezza calzetta e scarpa del medesimo colore stanno veramente benissimo insieme e il rischio di sbagliare è davvero minimo.

Tra i giochi di colore più belli figurano sicuramente il rosa confetto, l’azzurro pervinca e il giallo ocra. E, per la sera, niente di meglio del classico nero su nero. D’altronde si tratta di un colore intramontabile e sempre molto di tendenza, anche con un paio di calze scure, comode e calde per l’inverno!

