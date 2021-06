Quando sentiamo la parola bolletta, tutti, ma proprio tutti, pensano a una scocciatura. Perché una bolletta richiede di fare un pagamento. Perché fare un pagamento significa mettersi in coda alla Posta.

In realtà da qualche tempo le cose sono migliorate. Le Poste non sono più l’unico posto dove potere pagare i bollettini. Adesso è possibile farlo anche dal tabaccaio. Quasi tutti danno la possibilità di effettuare i pagamenti in contanti o con carta di debito. Ai tabaccai si sono aggiunte anche le banche. Oggi le utenze domestiche si possono pagare con addebito sul conto corrente. E grazie al web banking, sempre più diffuso e più conveniente, si può pagare anche col pc.

A dire il vero l’operazione non è semplicissima e spesso occorre compilare dei campi, in particolare quello che indica in numero del bollettino. Questo numero è importantissimo perché identifica quel preciso pagamento. Se si sbaglia numero il pagamento non andrà a buon fine.

Il trucco poco conosciuto per pagare in modo velocissimo bollette e utenze domestiche semplicemente da casa e risparmiando tempo e denaro

Ma la tecnologia ci sta aiutando. Oggi grazie al QR code è possibile pagare un bollettino col cellulare. Niente più code alle Poste o al tabaccaio e niente più complicate operazioni sul portale della banca. Oggi basta uno smartphone, una applicazione e una carta di credito. Basta accedere alla app della banca o a quella della società che ha emesso il bollettino e andare nella apposita sezione dedicata ai pagamenti.

Per pagare basta inquadrare con la telecamera il QR code del bollettino. Questo è il trucco poco conosciuto per pagare in modo velocissimo bollette e utenze domestiche semplicemente da casa e risparmiando tempo e denaro. Il QR Code è un quadratino nero con all’interno una serie di quadratini bianchi. Oramai tutte le fatture delle utenze lo contengono. Inquadrandolo con la telecamera in automatico la app riconosce il bollettino. A quel punto appariranno i dati dell’utente, della fattura, l’importo da pagare. Una volta verificata la correttezza dei dati, si può effettuare il pagamento.

Se l’app è quella dell’istituto di credito, si può pagare tramite conto corrente. Se invece l’app è quella della società che ha emesso il bollettino, allora si potrà scegliere tra varie modalità di pagamento. In questo modo si risparmia molto tempo e anche del denaro, perché in alcuni casi non ci saranno neanche le commissioni di pagamento.

