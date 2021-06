Gli occhiali da vista sono dispositivi medici e si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi annuale. Ma attenzione alla detrazione occhiali da vista nel 730/2021 è necessario questo documento per poter detrarre la spesa che non tutti conoscono. Molti commettono errori e rischiano di far scattare il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, da precisare che essendo un dispositivo medico è possibile pagare in contanti la spesa anche se non effettuata in farmacia. Ma cerchiamo di capire come portare in detrazione la spese degli occhiali in modo corretto e quali sono i documenti necessari.

È possibile detrarre la spesa sostenuta per gli occhiali da vista anche se pagata in contanti e non acquistati in farmacia.

I dispositivi medici sono detraibili se dallo scontrino risulta chi ha sostenuto la spesa (scontrino parlante). Inoltre, il documento deve riportare il codice AD (acquisto di dispositivi medici con marcatura CE). Per la detrazione è sufficiente conservare la documentazione in cui risulta che il dispositivo medico (occhiali da vista) ha la marcatura CE ed è conforme alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive integrazioni e modifiche).

Il pagamento in contanti non pregiudica la detrazione fiscale

Inoltre, il pagamento in contanti degli occhiali da vista non pregiudica la detrazione fiscale a differenza di altre spese mediche che il pagamento deve essere effettuato tramite sistemi tracciabili. Ad esempio: bancomat, carte di credito o altro sistema.

Sono escluse dall’obbligo del pagamento tracciabile solo l’acquisto di farmaci e i dispositivi medici. Le detrazioni spese mediche nel 730/2021 creano difficoltà a molti contribuenti impreparati sulle novità dei pagamenti con il rischio di perdere il rimborso. Questo succede perché molti non sapevano di dover effettuare il pagamento tracciabile e i CAF per indicare la spesa nel 730/2021 chiedono la ricevuta di pagamento. In mancanza della ricevuta è possibile presentare l’estratto conto dove risulta l’addebito della spesa effettuata.