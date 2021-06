Il Ftse Mib Future ha lasciato alle spalle area 25.000 punti e ora punta ad ambiziosi traguardi sia di breve che di medio lungo termine. Ai livelli attuali, i nostri studi ci fanno ritenere che la Borsa Italiana sia ancora sottovalutata fra il 30 ed il 50% almeno e che ci sia un’elevata probabilità di rivedere entro un paio di anni il massimo di sempre segnato nell’anno 2000. La nostra raccomandazione è che nell’asset ideale di investimento, definito come segue: America 50%, Europa 30% e Asia ed Emergenti 20%, nella quota destinata all’Europa, l’Italia possa essere sovrappesata. Ci sono tante opportunità da cogliere a Piazza Affari e fra di esse, i grafici e lo studio dei bilanci ci fanno affermare che Azimut potrebbe salire anche del 50% in pochi mesi. Andiamo a capire il perchè.

L’azienda fondata nel 1989 e con sede a Milano capitalizza in Borsa circa 2,8 miliardi di euro e distribuisce, gestisce e promuove prodotti finanziari e assicurativi.

Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 4 giugno al prezzo di 20,46 euro in rialzo dello 0,29% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 16,342 ed il massimo a 20,74.

Analisi sommaria di bilancio

I guadagni sono cresciuti del 20,7% all’anno negli ultimi 5 anni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (14 giudizi) stimano un fair value in area 23,10 euro per azione. Il nostro Ufficio Studi, invece, dopo aver analizzato e normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, esprime una valutazione in area 30 euro.

I grafici e lo studio dei bilanci ci fanno affermare che Azimut potrebbe salire anche del 50% in pochi mesi

Quali sono i livelli operativi da monitorare?

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 17,78 si proietteranno rialzi fino all’area di 30 euro nei prossimi 24 mesi. Supporto di breve termine a 19,92.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Si procederà per step