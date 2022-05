Grazie al make up riusciamo a nascondere i difetti del viso e a valorizzarne i propri pregi. Chi possiede occhi piccoli e ravvicinati e vorrebbe rendere lo sguardo più sensuale e magnetico allungandoli, può ricorrere ad alcuni semplici trucchi che suggeriamo in questo articolo. Infatti, c’è il trucco per ingrandire e allungare gli occhi.

Il make up per occhi allungati e arrotondati è molto utilizzato, in particolare dalle grandi star come Camila Cabello, Adriana Lima fino a Selena Gomez. Ecco quali sono i passaggi principali e il trucco per ingrandire e allungare gli occhi con il make up per avere uno sguardo seducente e magnetico.

L’uso della matita

Cominciamo con la scelta della matita giusta, che non deve essere nera ma grigia oppure color tortora e non eccessivamente morbida, perché potremmo correre il rischio che sbavi. Utilizzarla, poi, soltanto sugli angoli esterni dell’occhio fino ad arrivare all’altezza della pupilla, sia sulla parte inferiore che superiore dell’occhio.

L’uso del mascara

Il mascara è basilare per lo scopo che intendiamo raggiungere.

Effettuare una prima passata su tutte le ciglia lasciarle asciugare, e procedere con una seconda passata, ma partendo solo dalla parte centrale delle ciglia, sia sulla zona superiore che inferiore dell’occhio.

La matita per ingrandire l’occhio

Per ingrandire l’occhio suggeriamo l’utilizzo di una matita color nude, anziché bianca, che risulterebbe poco naturale. Utilizziamola sottolineando sia la rima superiore che quella inferiore dell’occhio.

L’illuminante per gli occhi

Per equilibrare l’effetto scuro della matita e renderlo più visibile l’illuminante è proprio ciò che ci vuole. Stenderne un po’ sugli angoli degli occhi e l’effetto sarà stupefacente.

