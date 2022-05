La carta igienica è uno dei prodotti più utilizzati perché utile e indispensabile per l’igiene personale.

Utilizzata da tutta la famiglia, è uno dei costi fissi che ogni nucleo familiare ha e a cui è quasi impossibile rinunciare.

Tuttavia, non tutta la carta igienica è uguale, infatti in commercio se ne trovano di diversi tipi. Dalle confezioni con più rotoli a quella a 2 veli o a 4, non mancano rotoli colorati e profumati e dalle dimensioni più ampie.

Negli ultimi anni sono poi nati i rotoli di carta igienica riciclati. Dall’aspetto un po’ grigiastro, ma efficacissimi come gli altri ed anche ecofriendly.

Sarebbero queste le migliori tipologie di carta igienica da acquistare al supermercato e un geniale trucchetto per risparmiare consumandone meno

Tuttavia, durante l’acquisto al supermercato, un rotolo non vale l’altro. Infatti la differenza, oltre che nelle caratteristiche della carta stessa, la ritroviamo anche a livello di prezzi.

Come effettuare la scelta

I criteri per aiutarci a scegliere la carta igienica sono i seguenti: la prima cosa importante è la scelta della carta stessa a seconda dei propri gusti, in base alla resistenza e all’assorbenza. Importante in questa scelta è tenere presente che la dicitura Ecolabel sulla confezione ne certifica la provenienza e ne verifica il basso impatto ambientale.

Anche le dimensioni giocano un ruolo chiave. Infatti, durante la scelta della carta igienica è importante valutare non solo il numero di rotoli presenti in una confezione, ma anche la lunghezza di ognuno di essi. Un modo per valutarne le dimensioni è la verifica ad occhio del diametro della carta igienica. Questo più o meno rende l’idea di quanta carta igienica sia arrotolata.

Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, tra le migliori carte da scegliere troviamo la carta Scottex Pulito Completo a 2 veli, con un costo di 2,92 euro. Vi è anche la carta Vivi Verde Maxirotoli a 2 veli, con certificazioni Ecolabel e dal costo di 1,67 euro.

Come risparmiare

Essendo un prodotto di piccole dimensioni e facile da srotolare, è facile consumarne più del necessario. Infatti, il consumo di carta igienica è uno dei peggiori e più facili modi per sprecare soldi.

Una delle cattive abitudini più diffuse che ne aumenta il consumare è quella di arrotolare la carta igienica sul palmo della mano. Questo gesto quasi sicuramente ci farà consumare più carta igienica di quella necessaria.

Sarebbe preferibile invece contare gli strappi che utilizziamo, tenendo in considerazione che ogni strappo è lungo più o meno 12 cm.

Ebbene, sarebbero queste le migliori tipologie di carta igienica da acquistare al supermercato e abbiamo anche visto un geniale trucchetto per risparmiare ed imparare a consumarne meno.

