A volte non si ha tempo di fare quotidianamente la spesa. In questi casi, si preferisce acquistare delle quantità maggiori di alimenti. Si avranno così scorte per qualche giorno, se non per una settimana. Un’azione che fa guadagnare del tempo, ma non senza svantaggi. Gli alimenti chiusi in frigo tanto tempo potrebbero deteriorarsi. Per fortuna in nostro aiuto arriva un trucchetto geniale.

Attenzione al frigo

Il frigorifero è molto utile, ma l’utilità si paga. Questo elettrodomestico fa schizzare in alto il consumo di elettricità. D’altra parte, è acceso sempre. Alla fine dell’anno il consumo di corrente elettrica peserà e non poco sulla bolletta. Conviene, perciò, utilizzarlo nel migliore dei modi.

Anche la parte esterna del frigo ricade sotto le nostre cure. Soprattutto per chi possiede un frigorifero bianco, il tempo potrebbe lasciare il suo segno. Vedremo così il suo rivestimento cominciare ad assumere un colore “giallognolo”. Come fare per eliminare questa patina di vecchio dal frigo? Potremo utilizzare un rimedio efficace per sbiancare gli elettrodomestici ingialliti.

A parte questi rimedi, consideriamo anche il trucco per conservare più a lungo gli alimenti in frigo.

Come riporre frutta e verdure

Ogni frigorifero è dotato di uno spazio chiuso. In genere, si tratta di cassetti in plastica trasparente, in cui si conservano certi alimenti. A volte è un unico ambiente oppure si tratta di due cassettoni separati. In questi spazi possiamo sistemare la frutta e gli ortaggi. Saranno ben protetti nel contenitore, perché ci troviamo anche nella zona più fredda del frigo. Possiamo sistemare in essi la frutta se si ha questa abitudine, come mele e arance. Sistemiamo anche melanzane e peperoni, radici di zenzero ecc. Nella zona sopra i cassetti, la più fredda collocheremo carne e pesce.

Il trucco per conservare più a lungo frutta, verdure e ortaggi in frigo eliminando anche i cattivi odori

Verdure e ortaggi se non utilizzati in poco tempo cominciano a deperire. Tuttavia esiste un trucchetto che ne può allungare la vita. Basta collocare sotto di loro una spugnetta. Vediamo come.

Procuriamoci un paio di spugnette nuove e mettiamole in aceto di vino bianco per una notte. Al mattino le strizziamo per bene e le lasciamo asciugare completamente. Questo passaggio nell’aceto permetterà di sterilizzarle.

Una volta ben asciutte le collochiamo sul fondo dei cassetti. Sopra di esse metteremo le verdure e gli ortaggi come facciamo di solito. Lo scopo di queste spugnette è duplice. Assorbiranno per bene l’umidità che si forma nel frigo e gli alimenti si dovrebbero conservare più a lungo.

Inoltre il profumo di aceto permetterà di eliminare i cattivi odori e sembrerebbe evitare la formazione di muffe. Tuttavia, per un frigo senza odori bisognerà provvedere periodicamente ad una pulizia dei ripiani.