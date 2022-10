Tra le mura di casa ci sono degli elettrodomestici che consumano o che comunque assorbono energia elettrica 24 ore su 24. Per esempio, il televisore consuma sempre elettricità anche quando lo schermo è spento. E questo se la TV rimane nella condizione di stand by. Ma è anche vero che ci sono degli elettrodomestici che, necessariamente, devono rimanere accesi tutto il giorno e che quindi consumano sempre la corrente a pieno regime.

È il caso del frigorifero, che in casa non può mancare al fine di conservare correttamente i cibi. Da quelli freschi a quelli per i quali, invece, si decide per il congelamento. Vediamo allora quanto si spende con il frigo in casa. Ovverosia, qual è il consumo di corrente e anche come fare per risparmiare al massimo l’energia elettrica che di questi tempi è sempre più cara. Precisamente, da ottobre 2022 in Italia l’energia elettrica è la più cara di sempre in accordo con quanto reso noto dall’ARERA.

Quant’energia consuma il frigorifero in 24 ore e come abbassare la bolletta

Nel dettaglio, il consumo di elettricità di un frigorifero dipende fondamentalmente da tre fattori. Ovverosia, dall’età dell’elettrodomestico, dallo stato di manutenzione e dalla classe energetica.

Tra 1 e 2 kW è la risposta su quant’energia consuma il frigorifero in un giorno. Con il consumo di energia elettrica che è massimo proprio quando l’efficienza dell’elettrodomestico è bassa. Ovverosia, la classe energetica del frigorifero è inferiore alla ‘A’.

I migliori frigoriferi per efficienza energetica sono infatti quelli di classe classe A+++, che permettono di minimizzare i consumi di elettricità. Si tratta, nello specifico, di elettrodomestici che sono costosi, ma in realtà il maggior costo sostenuto si ammortizza proprio grazie alla loro bassa incidenza sulla bolletta della luce.

Come risparmiare energia, dalla posizione dell’elettrodomestico al freezer da sbrinare

Per massimizzare il risparmio energetico, anche quando il frigo è ad alta efficienza, l’elettrodomestico dovrebbe essere posizionato sempre lontano dalle fonti di calore. Così come aprire il frigorifero troppo spesso o lasciarlo aperto per troppo tempo è davvero svantaggioso per la bolletta. In quanto in tal caso il freddo tenderà a disperdersi con estrema facilità specie nel periodo estivo.

In più, sempre al fine di ottimizzare i consumi di elettricità, in genere il frigorifero non dovrebbe essere mai troppo vuoto e nemmeno troppo pieno. E deve essere sempre impostato sulla temperatura corretta. Così come, periodicamente, pure sbrinare il freezer è un’operazione da fare al fine di ridurre i consumi di corrente.

Lettura consigliata

Molti ignorano quanto consuma un frigorifero al giorno e come tagliare la bolletta in 5 mosse