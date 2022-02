Iniziamo con una premessa, le azioni SNAM sono un ottimo strumento per investimenti di lungo termine. Come già scritto più volte nei nostri report, infatti, la probabilità per un investimento sul titolo SNAM con durata superiore ai 5 anni di essere positivo è del 100%. Il rendimento medio annuo è di poco più del 15%. Ricordiamo che un enorme contributo a questo rendimento arriva dal dividendo. Storicamente il titolo SNAM offre un dividendo stabile il cui rendimento in tutti questi anni si è sempre mantenuto, mediamente, sopra il 5%. Inoltre secondo gli analisti nei prossimi tre anni è visto in crescita al 6%. Ricordiamo che l’acconto del dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021) è stato staccato lunedì 24 gennaio 2022 e messo in pagamento il 26 gennaio. Il saldo della cedola sarà assegnato il 20 giugno 2022 (pagamento il 22 giugno).

Il fatto, quindi, che le azioni SNAM si trovano a vivere uno scenario peggiore di quello vissuto all’epoca della pandemia, potrebbe essere un’occasione di acquisto molto interessante.

Ma perché diciamo che il titolo azionario sta attraversando un periodo così critico?

Per la quinta settimana consecutiva la chiusura settimanale è stata inferiore all’apertura. Una sequenza di barre negative di questo tipo non si vedeva dal giugno 2018. Inoltre, solo poche altre volte nella storia si è raggiunta una serie così lunga. Va anche detto, però, che solo una volta la sequenza di chiusure inferiori all’apertura è stata più lunga, 6, e bisogna tornare indietro al 2003.

Da notare che storicamente quando la sequenza ha raggiunto 5 barre consecutive, nel giro di 1 o 2 settimane il titolo è partito al rialzo.

Prestiamo, quindi, molta attenzione. Anche se la probabilità che settimana prossima la chiusura sia inferiore all’apertura è molto bassa.

Le azioni SNAM si trovano a vivere uno scenario peggiore di quello vissuto all’epoca della pandemia: le indicazioni dell’analisi grafica

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 4 febbraio a quota 4,83 euro in ribasso dell’1,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Dal punto di vista grafico il ribasso cui stiamo assistendo potrebbe essere la conseguenza del doppio massimo in area 5,2 euro, massimi storici. È interessante notare che l’obiettivo di questo doppio massimo si trova in area 4,64 euro dove si trova il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso.

La rottura di questo supporto, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino agli obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione del ribasso in corso si trova in area 3,349 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 5,042 euro. In questo caso le azioni SNAM andrebbero a segnare un nuovo massimo storico.