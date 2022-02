Il cavolo nero è un ortaggio appartenente alla famiglie delle Brassicaceae, note anche come crucifere. Pertanto è imparentato, per fare alcuni esempi, con il cavolfiore e con i broccoli. Se ne mangiano le foglie, usate per preparare numerosi piatti tipici del Lazio, della Campania e della Toscana.

Una delle ricette più note in cui è impiegato è la ribollita, che consiste in una zuppa di pane raffermo e verdure. In questa guida vedremo come stufare il cavolo nero per cucinare un contorno saporito. Per farlo, ci serviremo di pochi ingredienti: cipolla bianca, pancetta o spalla di prosciutto crudo tagliata a dadini, brodo vegetale, sale, pepe, aglio e olio extravergine di oliva.

Se non si ha intenzione di ricorrere al dado, ecco come preparare in casa il brodo vegetale usando degli scarti da cucina.

Dosi per 4 persone

800 g di cavolo nero;

1/2 cipolla bianca;

100 g di pancetta dolce o di spalla di prosciutto crudo;

q.b. sale, pepe, olio extravergine di oliva;

q.b. brodo vegetale;

1 spicchio di aglio.

Come stufare il cavolo nero per cucinare un contorno saporito e diverso dai broccoli o dalla solita lattuga

Il primo passo è lavare e asciugare il cavolo nero, per poi pulirlo e tagliarne le foglie in listerelle. Prendere una casseruola e mettere al suo interno olio extravergine di oliva, aglio e cipolla tritati assieme alla pancetta oppure alla spalla di prosciutto crudo in dadini. Far rosolare il tutto per circa 5 minuti, non dimenticandosi di mescolare spesso. Aggiungere il cavolo nero e far insaporire per altri 5 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, aggiungere il brodo e mettere il coperchio sulla casseruola. Far cuocere per 20 minuti, versando altro brodo vegetale al suo interno se necessario. Infine, spegnere la fiamma, regolare di sale e pepe ed eventualmente servire il contorno.

Letture consigliate

Molti gratinano cavolfiori e finocchi, ma non gli spinaci e ignorano quanto siano buoni cucinati in questo modo