Con l’arrivo dell’autunno sono tornati a trovarci alcuni degli ospiti più sgraditi che possiamo trovare nelle nostre case: le cimici. Quando le temperature si abbassano, le cimici cercano rifugio in posti caldi, come appunto le nostre case. Tra i loro nascondigli preferiti, oltre a sottovasi e anfratti di vari oggetti, ci sono certamente i panni stesi ad asciugare. Una volta entrate, spesso vanno a nascondersi dietro le tende. Ma come fare a liberarsi di questi insetti che, pur essendo innocui, possono essere molto fastidiosi?

Attenzione al bucato e agli arredi da giardino

La prima e più importante regola è controllare accuratamente i capi stesi prima di ritirarli. Sbattiamoli bene e controlliamoli nuovamente prima di stirarli. Sarebbe un disastro stirare una cimice insieme alla camicia. Non portiamo in casa oggetti come vasi, sottovasi, sedie o tavolini da giardino senza averli controllati accuratamente. Ma se nonostante i nostri sforzi le cimici riescono a entrare, come possiamo allontanarle?

Il trucco per allontanare le cimici marroni da tende e bucato

Una delle soluzioni naturali più semplici ed efficaci è quella di utilizzare un odore per noi piacevole ma molto sgradito alle cimici quando facciamo il bucato. Dopo aver effettuato un lavaggio normale in lavatrice, facciamo un risciacquo con aceto bianco e gocce di tea tree oil, un olio essenziale molto profumato ma sgradito alle cimici. Questi insetti saranno respinti dal profumo dei panni puliti stesi ad asciugare.

Una semplice trappola per cimici

Il trucco per allontanare le cimici dal bucato è quindi di aggiungere aceto e tea tree oil quando facciamo la lavatrice. Ma come fare per quelle che sono già in casa, per esempio attaccate alle tende? Possiamo preparare una banale semplicissima trappola per cimici posizionando una delle piante di cui sono ghiotte vicino alla finestra. Il basilico per esempio va benissimo, dato che il loro odore le attira. Mettiamo quindi una piantina di basilico in un luogo strategico e controlliamola spesso perché le cimici potrebbero essersi andate a posare sulle sue foglie. Quando le catturiamo è altamente sconsigliato schiacciarle perché possono emettere un ben noto fetore nauseante. Meglio invece semplicemente sbatterle fuori di casa.

Un ulteriore consiglio: cerchiamo di tappare gli anfratti di finestre e porte attraverso cui possono infilarsi questi insetti. Per esempio, possiamo utilizzare dei paraspifferi per assicurarci che non passino da sotto la porta, e mantenere così le nostre case completamente libere da cimici.

