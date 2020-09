Le cimici, ospiti indesiderati.

Tutti gli anni all’arrivo dell’autunno ci tocca fare i conti con l’abbassamento delle temperature, e non c’è nulla di più piacevole che starcene rintanati in casa al calduccio mentre fuori si fanno sentire i primi freddi e imperversano i temporali autunnali.

Ma purtroppo noi esseri umani non siamo i soli a cercare riparo dal freddo. Anche gli insetti devono procurarsi un rifugio prima dell’arrivo dell’inverno, e spesso decidono di diventare nostri indesiderati coinquilini.

Tra questi insetti, i più conosciuti sono le cimici. Ne esistono diverse specie, ma le più comuni in Italia sono le cimici verdi e le cimici asiatiche. Entrambe hanno la spiacevole abitudine di invadere le nostre case per sfuggire al freddo. Ma spesso siamo noi stessi a farle entrare senza rendercene conto, perché questi insetti sono molto abili a nascondersi negli oggetti più insospettabili. Non portare le cimici in casa, ecco dove potrebbero nascondersi.

Ecco i nascondigli preferiti delle cimici

Ti è mai capitato di trovare una cimice nel cassetto della biancheria? Questo accade perché le cimici hanno la spiacevole abitudine di invadere i nostri vestiti quando li stendiamo fuori ad asciugare. Prima di ritirare la biancheria quindi, assicurati che qualche cimice non stia cercando un passaggio sui tuoi vestiti. Controlla con attenzione soprattutto le pieghe delle lenzuola e le maniche, che sono i loro rifugi preferiti. Sarebbe spiacevole che questi ospiti puzzolenti saltassero fuori proprio mentre stiamo stirando la camicia!

Altri nascondigli perfetti per gli insetti sono i sottovasi. Solleva i vasi prima di ritirare le piante d’appartamento per la stagione fredda, e assicurati che non ci siano delle cimici accomodate al di sotto pronte per svernare nel calduccio di casa tua. Ma gli oggetti più insidiosi sono le sedie e le sdraio da giardino. Le cimici adorano nascondersi tra i cuscini, sotto i braccioli e negli interstizi delle sedie, per cui ricordati di aprirle e controllarle con attenzione prima di riporle in soffitta all’arrivo dell’inverno. Questi e altri semplici accorgimenti ci permettono di non portare le cimici in casa quando sopraggiunge la stagione fredda.