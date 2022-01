Se zanzare, formiche, cimici e vespe sono delle piaghe per lo più stagionali, i ragni possono invece trovare rifugio nelle nostre case tutto l’anno. Non è raro scorgerli negli angoli delle stanze anche nel cuore dell’inverno. I ragni che si trovano in Italia sono per lo più completamente innocui, e anzi svolgono un importante compito di guerra biologica nei confronti di zanzare e moscerini. Ma anche se i ragni non ci danno fastidio, la loro presenza in casa ha spesso una spiacevole conseguenza: le ragnatele. Specialmente quelle sui soffitti possono ricoprirsi presto di polvere e quindi diventare visibili e imbarazzanti. Ma come fare a liberarsi una volta per tutte dei ragni in casa, e quindi delle ragnatele, senza usare prodotti tossici? La risposta arriva dalla saggezza popolare. Basta un semplicissimo ingrediente per dire addio per sempre a ragni e ragnatele.

Basta questo ingrediente naturale per liberarsi dei ragni in casa e dire addio per sempre alle ragnatele

È importante non uccidere i ragni quando li troviamo in casa. Sono degli importanti alleati nella lotta contro altri insetti e sono quasi sempre completamente innocui. Se ne troviamo uno, portiamolo all’esterno senza fargli del male. Ma se i ragni continuano a ritornare e riempire di ragnatele i nostri soffitti, come liberarcene? La soluzione è semplice. Basta questo ingrediente naturale per liberarsi dei ragni in casa e dire addio per sempre alle ragnatele: si tratta dell’olio essenziale di menta piperita. Proprio così: la menta piperita, che il nostro naso trova profumatissima, non è per niente amata dai ragni. Vediamo quindi nel concreto come utilizzarla per allontanare i nostri ospiti indesiderati a otto zampe.

Basta uno spruzzino con acqua e olio essenziale di menta piperita

Per scacciare i ragni da tutti gli anfratti della casa serve soltanto uno spruzzino e poche gocce di olio essenziale di menta piperita. Riempiamo lo spruzzino con dell’acqua e aggiungiamo la menta piperita, poi scuotiamolo energicamente in modo da emulsionare bene gli ingredienti. Spruzziamolo negli angoli più frequentati dai ragni. Presto leveranno le tende.

Un consiglio per la prevenzione

Scacciare i ragni è un buon metodo per non averli in casa, ma è anche importante prevenire. A volte, inconsapevolmente, mettiamo in atto alcuni comportamenti che rischiano di attirare i ragni. Ad esempio, cerchiamo di non lasciare le luci esterne della casa accese. Le luci attirano degli insetti che a loro volta attirano i ragni. Se portiamo una pianta dentro casa, prima puliamola e controlliamola bene. Tappiamo anche gli spifferi e le crepe se possibile.

La stragrande maggioranza dei ragni è innocua, ma c’è un ragno presente in Italia che invece è piuttosto pericoloso, e potrebbe nascondersi nelle nostre case. Ecco quali sono i suoi nascondigli preferiti.