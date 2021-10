Abbiamo visto che viene dal mare l’aiuto per cuore e cervello con un pesce eccezionale ma poco utilizzato. Pensare di dedicarsi costantemente a una cucina gustosa ma salutare può rivelarsi un vero e proprio aiuto per il nostro organismo. Purtroppo, non è sempre così, ma ogni tanto è opportuno sgarrare alla regola, anche solo per il piacere del sapore. È però importante come sottolineano sempre i nostri medici, mantenere una dieta equilibrata e ricca di nutrienti. E proprio in quest’ottica vediamo oggi il tonno come non l’abbiamo mai mangiato assieme a 2 alimenti stracolmi di nutrienti. Parliamo possibilmente di trancio di tonno fresco, ma, in emergenza, potrebbe andar bene anche quello inscatolato. Magari al naturale.

Mai avremmo pensato di abbinarlo al tè

Abbiamo visto anche che tra tutti i tè che potremmo gustare questo è quello che avrebbe più antiossidanti benefici. Con tutte le sue virtù che invitiamo a scoprire proprio in questo articolo. La nostra ricetta, che è frutto della tradizione mediterranea, richiede invece:

120 grammi di tonno fresco;

200 grammi di melanzane;

foglie di tè verde;

aglio e pepe;

olio extravergine;

un pizzico di curry.

Il tonno come non l’abbiamo mai mangiato assieme a 2 alimenti stracolmi di nutrienti

Seguendo la ricetta con il tonno fresco, per prima cosa dovremmo cospargerlo di olio extravergine, lasciandolo marinare assieme al sale, alle spezie e alle foglie di tè verde.

Dedichiamoci quindi alla cottura delle melanzane, tagliate possibilmente sottili per il lungo e messe in padella o alla griglia.

Prendiamo una padella antiaderente, rivestiamola con un goccio d’olio e uno spicchio d’aglio e adagiamo il tonno in cottura sul lato marinato. Facciamo attenzione che non diventi troppo duro con una cottura eccessivamente lunga. La ricetta non lo prevede, ma potremmo sfumare con un goccio di vino bianco fermo.

Serviamo in tavola come piatto unico, unito alle melanzane e possibilmente con delle bruschette o del pane tipo pugliese o Altamura abbrustoliti.

Un piatto unico povero di grassi e ricchissimo di nutrienti

Servire tonno, melanzane, aglio e tè verde dovrebbe equivalere a portare in tavola una vera e propria miniera di vitamine, minerali, acidi grassi benefici, fibre e antiossidanti. Tantissimi nutrienti in cambio di pochissimi grassi. Un piatto non solo piacevole e gustoso, ma potenzialmente benefico per la nostra salute.

