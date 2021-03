Quotidianamente i nostri Lettori hanno la possibilità di leggere articoli sul benessere e i benefici delle piante aromatiche. Salvia, rosmarino e basilico sono sicuramente le tre piante aromatiche più amate e coltivate dagli italiani. Anche e soprattutto per le loro spiccate qualità e doti culinarie. Ma, attenzione a quella che probabilmente è la piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi: l’origano. Ci occuperemo oggi di questa creatura di montagna, ma anche di una sua collega, meno conosciuta, il timo, altrettanto virtuosa per curare molti fastidi.

L’origano ama molto il sole

È una pianta di montagna l’origano, ma anziché amare la neve, predilige il sole e il caldo. Non per niente, la sua qualità più conosciuta è quella siciliana. Da secoli, l’origano non è solo un compagno di condimenti, ma un vero e proprio toccasana per difendere il nostro organismo dagli attacchi esterni. La piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi è infatti molto valida per combattere:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

l’influenza, la tosse, la febbre e tutti i mali di questa stagione che sta cedendo il passo alla primavera. Da secoli In Cina, medici ed erboristi utilizzano l’origano nei preparati e nei composti utili a far passare questi stati di malessere;

le malattie e le infezioni di bronchi, gola e polmoni. Le sue tisane e i suoi decotti sono ancora utilizzati in molte parti del mondo proprio a questo scopo. Sempre, ovviamente previo consulto medico.

Ma, non dimentichiamo che il suo olio essenziale è considerato un ottimo antiossidante e un killer perfetto contro funghi e batteri della pelle.

Il suo nome in greco significa forza

Come non rimanere affascinati dal timo, il cui nome, in greco, significa “forza”. Lo dice la parola stessa, il timo, nell’antica Grecia era praticamente presente in tutte le pietanze per dare loro forza il sapore. Ma, non solo, perché lo utilizzavano in cosmetica le ricche donne dell’aristocrazia e i medici per preparare delle tisane che guarivano:

mal di stomaco e nausea;

anemia;

bronchiti e tosse;

problemi inerenti alla pressione e alla circolazione del sangue.

Approfondimento

Perché scegliere di mangiare l’aglio in questo modo fa meglio alla salute