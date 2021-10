L’hanno recentemente definita “la bevanda più salutare del Mondo”. Tra tutti i tè che potremmo gustare questo è quello che avrebbe più antiossidanti benefici per la nostra salute. Sicuramente questa bevanda non è più solo il simbolo della tradizione britannica, ma appartiene ormai alla cultura globale. Forse non avremo tutta l’etichetta aristocratica del tè delle 5, ma gli scaffali dei nostri supermercati ne sono davvero pieni. Diventa spesso anche un’importante alternativa quando ci viene tolto il caffè soprattutto per motivi gastrointestinali. Secondo le statistiche internazionali il tè supera il caffè come bevanda più consumata del pianeta. Impressionanti i numeri che parlano di quasi 26.000 tazze di tè consumate al secondo. Ovviamente è impossibile fare un conto esatto, ma con numeri come questi è facile capire perché questa bevanda sia molto amata.

I grandi consumatori di tè al Mondo

Probabilmente non avremmo scommesso nemmeno un centesimo sul Paese che detiene nel Mondo il record di consumo quotidiano di tè. La Cina domina infatti questa classifica sia per il consumo di tè caldo in infusione, sia per quello freddo come bibita dissetante. A grandissima distanza e molto ravvicinate tra loro, seguono India e Russia. Giù dal podio ma nei primi 10, America e Inghilterra. Nei primi 15 non è presente l’Italia, mai curioso invece come il piccolo Uzbekistan faccia di questa bevanda quella nazionale.

Possiede un’alta concentrazione di antiossidanti il tè verde. La sostanza più famosa per i suoi benefici al nostro organismo è sicuramente la catechina. Al centro degli studi scientifici, come quello che alleghiamo, che sempre ci ricordano quanto sia importante la prevenzione. Da qui l’importanza di contattare sempre il nostro medico curante che saprà consigliarci e guidarci nel migliore dei modi.

Aiuto del cervello contro l’invecchiamento

Gli estratti di tè verde, quindi quelli da mettere in infusione, non le bottiglie commerciali, contengono anche la L-teanina. Un altro antiossidante benefico, questo, che secondo la ricerca migliorerebbe le condizioni di salute del cervello. Come riportato nello studio allegato, non solo benefica per la lotta ai radicali liberi e all’invecchiamento ma anche una sostanza che porterebbe il cervello a sostenere meglio lo stress e l’ansia.

