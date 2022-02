Un taglio di capelli può stravolgere completamente la fisionomia del nostro volto. È fondamentale scegliere quello giusto, rimanendo sempre al passo con i tempi. Ci avviciniamo a quella che viene chiamata anche la stagione della rinascita, vediamo dunque quale sarà il taglio più gettonato della primavera adatto sia ai ricci che ai capelli liscissimi.

L’ideatore

È Tom Warr, direttore dell’accademia al Blue Tit Salon di Londra, l’hair stylist che ha ideato questa acconciatura e l’ha chiamata be bob. Si tratta di un particolare caschetto, ed oltre ad essere taglio più trendy della primavera, è anche uno dei più amati e in voga fra le donne.

Negli anni lo abbiamo visto in testa alle classifiche delle acconciature declinato in varie versioni: long bob adatto alle chiome lunghe, oppure nape bob quello cortissimo sopra la mandibola. Solitamente, quando è liscissimo si adatta alle situazioni più eleganti, mentre mosso e sbarazzino è per la vita di tutti i giorni.

Ebbene vediamo nel dettaglio i punti di forza di questo taglio all’ultima moda che arriva dalla capitale britannica. La caratteristica principale sono le due lunghezze: più corto davanti e più lungo dietro. In questa maniera il viso si incornicia mettendo in risalto gli occhi e gli zigomi.

Il taglio più trendy della primavera che ci rende irresistibili ed è adatto proprio a tutti perché ha 2 lunghezze

Il tocco finale è dato dalla frangetta. L’hair stylist suggerisce infatti di osare con una frangia piena o a tendina per valorizzare i lineamenti del viso.

Altro punto a favore di questo taglio è che è estremamente versatile ed adatto a tutte le età. In ultimo, ma certo non meno importante, è che è un’acconciatura che non ha bisogno di manutenzione a casa, si può ottenere un ottimo effetto finale anche senza avere manualità particolari con spazzola e phon.

Il be bob sta bene a qualsiasi colore di capelli. Un valore aggiunto per le più giovani si ottiene lasciando il colore naturale e creando dei riflessi intorno all’ovale del viso. Per chi è un po’ più in là con l’età, la scelta giusta è una nuovissima nuance cenere. Gli esperti della moda infatti la indicano come quella che spopolerà fra la primavera e l’estate del 2022.

L’ influencer Chloe Miles è fra le prime ad aver scelto il Be Bob per i suoi bellissimi capelli castani.

Letture consigliate

Labbra incredibilmente carnose e sensuali in un minuto con questo olio naturale poco pubblicizzato dai risultati pazzeschi